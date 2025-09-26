Sie bringen ihre Kampfkunst von Meitingen bis nach Japan

Auf eine enorm abwechslungs- und sportlich erfolgreiche Zeit hat das Budokai Meitingen-Erlingen in seinem aktuellen Jahresrückblick verwiesen. Der absolute Höhepunkt war die Teilnahme am World Butoku Sai, das von der führenden japanischen Organisation für Kampfkünste Dai Nippon Butoku Kai (DNBK) zum siebten Mal an historischer Stätte in Kyoto veranstaltet wurde.

Schon der Auftakt erhielt internationales Flair durch die Teilnahme am Kagami Biraki, mit dem das DNBK seine Mitglieder weltweit aufruft, sich auf das neue Jahr einzustimmen. Im Frühjahr veranstaltete das Erlinger Dojo einen Iaidolehrgang. Die japanische Kunst des Schwertziehens wird hier seit vielen Jahren intensiv geübt und erfreut sich immer einer großen Teil-nehmerzahl. Unterstützt wurde Dojo-Leiter Wolfgang Wimmer dabei von seinen beiden Meisterschülern, Stefan und Lisa Schwarz, die seit Kindesbeinen in Erlingen lernen.

Ein Trip ins Land des Lächelns

Der Trip ins Land des Lächelns freilich toppte alles. Wimmer bekräftigte nach der Teilnahme am World Butoku Sai: „In Japan genießt diese Veranstaltung ein hohes Ansehen.“ So nahmen an der offiziellen Eröffnung unter anderem Ihre Kaiserliche Hoheit Prinzessin Akiko von Mikasa sowie das Oberhaupt des DNBK, Sosai Jiko Higashifus-himi, teil. Eine Auszeichnung wurde dem Erlinger Budokai-Leiter zuteil, indem er die Feier mit einer Iaido-Vorführung eröffnen durfte. Die deutsche Delegation war sportlich überaus erfolgreich. Sie erhielt den zweiten Preis für ihre sehr gute Ländervorführung. Einzelpreise gingen an Wolfgang Wimmer, Björn Fehr, Konstanze von Schnakenburg, Andre Gerlich und Rudolf Schwarzkopf im Iaido sowie an Norman Goly, Tanja Goly und Marc Pönisch im Karate. Wolfgang Wimmer wurde außerdem für 26 Jahre Repräsentierung des DNBK in Deutschland ausgezeichnet.

Anlässlich des kombinierten Karate-Kobudo-Lehrgangs beim TSV 1871 Augsburg beurkundete der Meitinger Budokai-Leiter die Sportler Kai-Uwe Kunz zum Godan (5. Dan) Karatedo und Stefan Schwarz zum Yondan (4. Dan) Jiu Jitsu.

Zahlreiche Lehrgänge mit abschließenden Prüfungen wurden unter der Leitung von Wolfgang Wimmer (links) im Bushidokai Erlingen erfolgreich abgelegt. Foto: Peter Heider

Einige Meitinger Budoka erreichten den nächsthöheren Grad. Mehr als zwei Stunden dauerte diese Prüfung und am Ende wurden Michael Honikel (2. Dan Jiu Jitsu), Florian Wünsch und Anne-Marie Kienzle (1. Dan Jiu Jitsu) sowie Andreas Storr (4. Kyu Iaido) ausgezeichnet.

Jubiläum in Meitingen

Ende Oktober ist Meitingen Ausrichtungsort eines Budo-Seminars. Dabei wird das 30-jährige Bestehen des Bushidokai gefeiert. Es werden Teilnehmer aus den Nationen Frankreich, Schweiz, Italien, Belgien und Spanien erwartet. Voller Vorfreude blicken die Organisatoren um Wolfgang und Catrin Wimmer sowie Stefan und Lisa Schwarz diesem Großereignis entgegen. (Peter Heider)

