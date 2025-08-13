Wie das Zentrum von Neusäß einmal aussehen soll

Ein Zentrum ohne Autoverkehr - das ist eine Vision, die Bürgerinnen und Bürger sich durchaus für den Ortskern von Alt-Neusäß vorstellen können. Ausgedrückt haben sie diesen Wunsch beim Treffen zur Bürgerbeteiligung für die Städtebauförderung des Stadtteils im Juli. Eine Innenstadt ohne Autos oder zumindest mit weniger Verkehr, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder Fahrrad erreichbar, könnte zur Aufenthaltsqualität in Alt-Neusäß beitragen, wurde dort genannt. Auch online ist es noch bis zum 18. August möglich, seine Vorschläge einzubringen. Ein Blick in das Portal zeigt: Verkehrsthemen nehmen auch dort viel Raum ein. Die Straßenbahn wird dabei jedoch auf absehbare Zeit keine Rolle spielen. Das hat eine Entscheidung in der großen Nachbarstadt Augsburg jetzt gezeigt.

