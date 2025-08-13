Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Bürger können über Stadtentwicklung in Neusäß bestimmen

Neusäß

Wie das Zentrum von Neusäß einmal aussehen soll

Bürgerinnen und Bürger können noch bis zum 18. August ihre Ideen einbringen. Dabei geht es oft um Mobilität. Welche Rolle die Straßenbahnlinie 5 dabei spielt.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Aus Plänen wird Realität: So sahen Grafiken des neuen Stadtplatzes in Neusäß aus. Heute ist der Platz umgesetzt. Doch wie soll es in der Stadtmitte weitergehen? Bürger und Bürgerinnen können noch bis zum 18. August ihre Ideen einbringen.
    Aus Plänen wird Realität: So sahen Grafiken des neuen Stadtplatzes in Neusäß aus. Heute ist der Platz umgesetzt. Doch wie soll es in der Stadtmitte weitergehen? Bürger und Bürgerinnen können noch bis zum 18. August ihre Ideen einbringen. Foto: Brugger Landschaftsarchitekten

    Ein Zentrum ohne Autoverkehr - das ist eine Vision, die Bürgerinnen und Bürger sich durchaus für den Ortskern von Alt-Neusäß vorstellen können. Ausgedrückt haben sie diesen Wunsch beim Treffen zur Bürgerbeteiligung für die Städtebauförderung des Stadtteils im Juli. Eine Innenstadt ohne Autos oder zumindest mit weniger Verkehr, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder Fahrrad erreichbar, könnte zur Aufenthaltsqualität in Alt-Neusäß beitragen, wurde dort genannt. Auch online ist es noch bis zum 18. August möglich, seine Vorschläge einzubringen. Ein Blick in das Portal zeigt: Verkehrsthemen nehmen auch dort viel Raum ein. Die Straßenbahn wird dabei jedoch auf absehbare Zeit keine Rolle spielen. Das hat eine Entscheidung in der großen Nachbarstadt Augsburg jetzt gezeigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden