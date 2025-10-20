Was passiert mit der Ortsmitte? Termin für Bürgerentscheid steht fest

Eigentlich hatte der Gemeinderat schon darüber abgestimmt, wie die neue Ortsmitte in Bonstetten künftig aussehen soll. Anfang September wurde dann ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, das mit 14 Millionen Euro angesetzte Großprojekt in der aktuellen Form zu überdenken. In den vergangenen Wochen sammelten die Organisatoren Unterschriften, und nun steht es fest: Es wird zu einem Bürgerentscheid kommen.

Abgestimmt über die Zukunft der Ortsmitte wird am 16. November. Insgesamt haben 272 Bürgerinnen und Bürger unterzeichnet, 262 davon waren gültig. 124 Unterschriften hätten genügt. Die Unterlagen wurden von der Verwaltung geprüft und für zulässig erklärt. Der Bürgerentscheid wird wie eine normale Wahl durchgeführt. Als Abstimmungstag hatte die Verwaltung aufgrund der im kommenden Jahr stattfindenden Kommunalwahlen den 16. November vorgeschlagen. Die Verwaltung sei bereits in Vorbereitung, so Bürgermeister Anton Gleich. Die Stimmzettel für die Briefwahl sind in Auftrag gegeben worden, sie werden bis zum 31. Oktober an die Bürgerinnen und Bürger ausgeteilt sein. Diesen Beschlüssen - Tag der Abstimmung, Abstimmung über die Zulassung einer Briefwahl und Berufung einer Abstimmungsleitung - stimmte der Gemeinderat mit acht Stimmen und einer Enthaltung zu.

Ortsmitte Bonstetten: Bürgerentscheid am 16. November

Also müssen nun die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wie es mit der Bonstetter Ortsmitte weitergehen soll. Der Gemeinderat sprach sich mit neun zu vier Stimmen für das Großprojekt in der aktuell geplanten Form aus. Das Großprojekt soll rund 14 Millionen Euro kosten. Jürgen Scheinost und Hannes Merz starteten daraufhin das Bürgerbegehren. Sie fordern, dass das Projekt nicht mehr als 6,5 Millionen Euro kosten und deshalb neu geplant werden soll.

Bereits 2021 gab es einen Bürgerentscheid zur Ortsmitte. Damals stand ein Projekt mit Gesamtkosten von 9,5 Millionen im Raum. Die Bonstetterinnen und Bonstetter entschieden sich damals mit 73 Prozent gegen das teure Projekt und plädierten dafür, dass sich die Kosten auf maximal 6,2 Millionen Euro belaufen. Am 16. November sind die Bürgerinnen und Bürger erneut aufgerufen, über die Zukunft des Großprojektes abzustimmen. Aktuell ist der Baugebinn für das Frühjahr 2026 geplant.