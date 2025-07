Einige benachbarte Gemeinden haben schon einige Tage vorher ihr Sommerfest hinsichtlich des Blicks auf die Wetterkarte abgesagt. Nicht so die Marktgemeinde Diedorf, die aus ihrem Bürgerfest trotz Regens eine gelungene Feier machte. Auch wenn es das Wetter nicht gut mit den Feierfreudigen meinte, so ließen diese sich die Stimmung nicht vermiesen und kamen trotzdem in Scharen.

