Bürgermeisterin Karina Ruf will gerne weitermachen

Was tut sich im Ort und wie ist die finanzielle Lage der Gemeinde? Antworten auf diese und andere Fragen gab es bei der Bürgerversammlung in Gablingen. Eine wichtige Information seitens der Rathauschefin gab es am Ende der Veranstaltung: „Ich möchte sehr gerne nächstes Jahr wieder an dieser Stelle stehen und die Bürgerversammlung leiten“, ist der persönliche Wunsch von Karina Ruf (CSU). Damit ist klar, dass die 56-Jährige im nächsten Jahr erneut für das Amt der Bürgermeisterin kandidieren wird.

Ingrid Knöpfle

Karina Ruf

Gablingen