Bürgermeisterkandidat Mahler erhält weitere Unterstützung

Nach dem Bürgerverein Horgau haben nun auch die Freien Wähler ihre Unterstützung für Matthias Mahler als Horgauer Bürgermeisterkandidaten zugesagt. Beim Sommerfest erklärte der Vorsitzende Martin Engelmayr: „Wir stehen hinter ihm, weil wir ihm die Aufgabe zutrauen und weil er den Blick in eine positive Zukunft für Horgau hat.“

Auch der zweite Vorsitzende, Josef Steinle, betonte die anstehenden Herausforderungen: „Wichtige Themen wie das neue Rathaus und die Ganztagsschule stehen im nächsten Jahr auf der Agenda. Dafür brauchen wir eine zuverlässige Führung in unserer Gemeinde.“ FW-Gemeinderat Peter Steppich blickt ebenfalls zuversichtlich nach vorn: „Schon in der Vergangenheit haben Bürgerverein und Freie Wähler viele Projekte gemeinsam umgesetzt. So soll und darf es gerne weitergehen.“ Der amtierende Bürgermeister Thomas Hafner tritt bei der Wahl am 8. März nicht mehr an und verabschiedet sich in den Ruhestand. (AZ)