Nachfolger gefunden: Matthias Mahler kandidiert als Bürgermeister in Horgau

Nach dem angekündigten Rückzug von Bürgermeister Thomas Hafner ist Matthias Mahler der Kandidat des Bürgerverein Rothtal Horgau für die Kommunalwahl 2026. Was den 46-Jährigen antreibt. Der diplomierte Bankbetriebswirt lebt seit 20 Jahren in Horgau. Er hat hier 2010 ein Haus gebaut und lebt dort mit seiner Frau und drei Kindern. Nun wurde er von einer Findungskommission dem Beirat des Vereins als Kandidat vorgeschlagen und einstimmig bestätigt. Die offizielle Nominierungsversammlung wird im Herbst stattfinden. Mahler, der seit 25 Jahren bei der Stadtsparkasse Augsburg beschäftigt ist, freut sich auf das neue Amt. „Ich möchte die Zukunft unseres schönen Ortes mitgestalten und ein offener Bürgermeister für alle Bürger sein, der den Blick nach vorne hat.“ Auch Thomas Hafner, der seit 24 Jahren Bürgermeister in Horgau ist und immer für den Bürgerverein Rothtal kandidierte, ist vom neuen Kandidaten überzeugt. (AZ)

