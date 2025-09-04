Bürgermeisterwahl Gersthofen: Wer geht außer Susanne Olita ins Rennen?

In gut einem halben Jahr wird in Gersthofen ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Mit Michael Wörles Entschluss, im März 2026 nicht mehr anzutreten, werden die politischen Karten in der zweitgrößten Stadt im Landkreis Augsburg neu gemischt. Schon vor einigen Monaten hat die parteilose Susanne Olita früh ihren Hut in den Ring geworfen. Die CSU und W.I.R unterstützen die Kandidatin, die seit Jahren im Rathaus arbeitet. Stellen sich jetzt natürlich viele die Frage: Was machen die anderen Parteien? Werden Sie jemanden ins Rennen schicken oder unterstützen?
Gersthofen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden