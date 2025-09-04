Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Bürgermeisterwahl Gersthofen 2026: Wer sind die potenziellen Kandidaten?

Gersthofen

Bürgermeisterwahl Gersthofen: Wer geht außer Susanne Olita ins Rennen?

Bisher gibt es eine Kandidatin für die Nachfolge von Bürgermeister Michael Wörle. Was haben die anderen Parteien für einen Plan? Wir haben nachgefragt.
Von Regine Kahl
    • |
    • |
    • |
    Wer wird die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister in Gersthofen ab 2026? Die Parteien, die sich noch nicht öffentlich geäußert haben, wollen sich spätestens im Herbst positionieren.
    Wer wird die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister in Gersthofen ab 2026? Die Parteien, die sich noch nicht öffentlich geäußert haben, wollen sich spätestens im Herbst positionieren. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    In gut einem halben Jahr wird in Gersthofen ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Mit Michael Wörles Entschluss, im März 2026 nicht mehr anzutreten, werden die politischen Karten in der zweitgrößten Stadt im Landkreis Augsburg neu gemischt. Schon vor einigen Monaten hat die parteilose Susanne Olita früh ihren Hut in den Ring geworfen. Die CSU und W.I.R unterstützen die Kandidatin, die seit Jahren im Rathaus arbeitet. Stellen sich jetzt natürlich viele die Frage: Was machen die anderen Parteien? Werden Sie jemanden ins Rennen schicken oder unterstützen?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden