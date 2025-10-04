Icon Menü
Bürgermeisterwahl in Neusäß: Wer fordert Bürgermeister Richard Greiner heraus?

Neusäß

Bürgermeisterwahl: Wen schicken die Fraktionen im Stadtrat ins Rennen?

Bislang ist nur Amtsinhaber Richard Greiner (CSU) als Kandidat nominiert. Doch bald soll Bewegung in die Kommunalwahl 2026 kommen.
Von Jana Tallevi
    Richard Greiner gewann die Bürgermeisterwahlen 2014 und 2020 deutlich. Er will das Amt sechs weitere Jahre übernehmen. Gibt es einen Herausforderer oder eine Herausfordererin?
    Richard Greiner gewann die Bürgermeisterwahlen 2014 und 2020 deutlich. Er will das Amt sechs weitere Jahre übernehmen. Gibt es einen Herausforderer oder eine Herausfordererin? Foto: Marcus Merk

    Eines ist sicher: Richard Greiner hat bereits jetzt gute Chancen, bei den nächsten Kommunalwahlen im März 2026 zum dritten Mal zum Bürgermeister in Neusäß gewählt zu werden. Denn abgesehen von den jeweils überzeugenden Ergebnissen des CSU-Kandidaten (einmal wurde er mit gut 60, das nächste Mal mit mehr als 64 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt) ist Greiner bislang der Einzige, der in der Stadt für das Amt nominiert ist. Die Delegierten der sechs Ortsverbände hatten ihm vor wenigen Tagen ihre 100-prozentige Zustimmung bescheinigt. Und wie sieht es nun mit den anderen Fraktionen aus, die im Stadtrat in Neusäß vertreten sind?

