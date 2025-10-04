Bürgermeisterwahl: Wen schicken die Fraktionen im Stadtrat ins Rennen?

Eines ist sicher: Richard Greiner hat bereits jetzt gute Chancen, bei den nächsten Kommunalwahlen im März 2026 zum dritten Mal zum Bürgermeister in Neusäß gewählt zu werden. Denn abgesehen von den jeweils überzeugenden Ergebnissen des CSU-Kandidaten (einmal wurde er mit gut 60, das nächste Mal mit mehr als 64 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt) ist Greiner bislang der Einzige, der in der Stadt für das Amt nominiert ist. Die Delegierten der sechs Ortsverbände hatten ihm vor wenigen Tagen ihre 100-prozentige Zustimmung bescheinigt. Und wie sieht es nun mit den anderen Fraktionen aus, die im Stadtrat in Neusäß vertreten sind?

