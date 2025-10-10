Diese Verbesserungen wünschen sich Gersthofer Bürger

„Neues Herz“, City-Center, Wohngebiet im Norden an der B2 - bei diesen großen Projekten stehen in Gersthofen in Zukunft Veränderungen an. Doch bei der Bürgerversammlung brachten die Bewohnerinnen und Bewohner der zweitgrößten Stadt des Landkreises ganz andere Themen auf den Tisch, die ihnen auf den Nägeln brennen: die Umgestaltung des Nogent-Parks, die Trinkwasserversorgung, Ampelschaltungen oder Mülleimer für Hundekot. Über alle Anträge wurde von der 50-köpfigen Versammlung abgestimmt, nur einer bekam eine Mehrheit. Damit wird dieser Vorschlag an den Stadtrat zur Beratung weitergeleitet.

Nogent-Park: Die Neugestaltung des Nogent-Parks wird von der Ortsgruppe des Bund Naturschutzes in mehreren Punkten kritisiert. Susanne Weis stellte folgenden Antrag: Die geplante Vernebelungsanlage sei „technischer Schnickschnack“ und überflüssig. Außerdem berge sie die Gefahr für Vandalismus. Bürgermeister Michael Wörle erklärte, dass die Anlage zur Kühlung in Hitzeperioden gedacht sei. Dass etwas mutwillig kaputt gemacht werden kann, sei für ihn kein Argument. „Dann könnten wir gar nichts mehr bauen“, so Wörle. Claudia Wegele regte an, den Bärenbrunnen zu säubern, zu reparieren und wieder sprudeln zu lassen. In einem weiteren Antrag sprach sie sich dafür aus, den Baumbestand zu erhalten. Alle drei Anträge zum Nogent-Park bekamen keine Mehrheit. Auch der Antrag, den Stadtpark aufzuwerten und instand zu setzen, erhielt wenig Unterstützung. Im Herbst würde der Rückschnitt beim Grün beginnen, teilte Wörle mit. Auf die Frage, wann der defekte Brunnen im Stadtpark wieder laufen würde, sagte er: „Das wird geprüft und wird sicher ein Thema in den Haushaltsberatungen sein.“

Wunsch nach mehr Mülleimern mit Schwungdeckel

Müllbehälter: Die Idee, künftig Müllbehälter mit einem Schwungdeckel im Stadtgebiet aufzustellen, damit Krähen den Unrat nicht verziehen können, bekam in der Versammlung keine Mehrheit. Doch der Bürgermeister sagte zu, diese Anregung bei den anstehenden Haushaltsberatungen im Finanzausschuss aufzugreifen. Ein anderer Antrag ging darum, dass mehr Mülleimer für Hundekot aufgestellt werden müssten. Der Bürgermeister sicherte zu, dass mehr Standorte in Abstimmung mit der Antragstellerin Bettina Eser möglich seien. Wörle sagte aber auch, dass die Mülleimer leider oft nichts nützten und die Beutel mit Hundekot daneben liegen würden.

Trinkwasser: In zwei Anträgen wurde die künftige Wasserversorgung in Gersthofen angesprochen. Der Bürgermeister berichtete zur Beschlusslage: Demnach soll der Bau eines Wasserwerks auf den Weg gebracht werden. Wörle: „Wir wollen ein eigenes Wasserwerk.“ Die Brunnen seien geprüft worden und „hervorragende Qualität“ sei bescheinigt worden. Wörle sagte, das Thema werde heuer noch einmal im zuständigen Werkausschuss auf die Agenda kommen.

Icon vergrößern Wann werden die Außenanlagen am Bahnhof Gersthofen bepflanzt? Das war ein Thema bei der Bürgerversammlung. Auf der Westseite gehen die Arbeiten Mitte Oktober los, war dort zu erfahren. Foto: Uwe Krella Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wann werden die Außenanlagen am Bahnhof Gersthofen bepflanzt? Das war ein Thema bei der Bürgerversammlung. Auf der Westseite gehen die Arbeiten Mitte Oktober los, war dort zu erfahren. Foto: Uwe Krella

Parken: Katjana Brucoli sprach in einem Antrag ihren Ärger darüber aus, dass Besitzer von Campern, Anhängern oder Transportern in Wohngebieten parken. Sie regte an, Dauerparker anzuschreiben und abschleppen zu lassen. Wörle versicherte, dass dies bereits gemacht werde. Brucoli hatte die Idee, das am Bahnhof ein Parkhaus für Transporter und Camping-Fahrzeuge gebaut wird. „Es ist nicht Aufgabe der Stadt, private Parkhäuser zu bauen“, so Wörle.

Fahrradstraßen: Von Katjana Brucoli kam der Vorschlag, sowohl in südlicher als auch in nördlicher Richtung eine Fahrradstraße durch Gersthofen auszuweisen. Es könnten beispielsweise die Frühlingsstraße (in den Norden) sowie die Mendelssohn- oder die Brahmsstraße (in den Süden) zu Einbahnstraßen gemacht werden. Hierfür gab es fünf Pro-Stimmen. Laut Bürgermeister Wörle gehört die Idee von Fahrradstraßen in ein größeres Mobilitätskonzept für die Stadt.

Bahnhof: Wann werden die Außenflächen am Bahnhof endlich bepflanzt? Das wollte Peter Haimer wissen. Wörle sagte, dass auf der Westseite ab dem 13. Oktober begonnen werde. Die Ostseite folge erst im nächsten Jahr, da dieser Bereich mit dem Umbau der Kreuzung an der Beethovenstraße zusammenhänge.

Zahlt Gersthofen weiter einen Zuschuss zum Deutschland-Ticket?

Deutschland-Ticket: Ein Gersthofer wollte wissen, ob die Stadt weiterhin einen Zuschuss zum Deutschland-Ticket zahlen werde. Diese Entscheidung falle in den Haushaltsberatungen der Stadträte, so Wörle.

Bäume: Michaela Rudolph wollte prüfen lassen, was für den Erhalt der Kastanienbäume an der Mozartschule getan wird. Dieser Antrag bekam nur drei Stimmen.

Ampel: Das einzige, was bei der Versammlung eine Mehrheit fand, war ein Vorschlag von Martina Pfannmüller. Der Ampelbetrieb an der Kreuzung Augsburger Straße/Feldstraße solle von 6 bis 22 Uhr verlängert werden. Vor allem in den dunklen Wintermonaten komme es sonst zu gefährlichen Situationen für Fußgänger. 26 Hände hoben sich dafür, dass dieser Vorschlag geprüft wird.