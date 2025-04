Die To-do-Liste in Horgau ist lang. Was alles ansteht und wie sich die Gemeinde entwickelt, präsentierte Bürgermeister Thomas Hafner auf der Bürgerversammlung. In seinem Vortrag ging es um Zahlen und Fakten aus dem vergangenen und einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Hafner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis