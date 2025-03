Windenergie bestimmt Diskussion bei Bürgerversammlung in Lauterbrunn

Wie groß das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Entwicklungen in ihrem Heimatort ist, zeigte sich am Freitagabend bei der Bürgerversammlung im Bürgerhaus Lauterbrunn. Rund 120 Besucherinnen und Besucher waren gekommen. Heretsrieds Bürgermeister Heinrich Jäckle stellte die wichtigsten Projekte des vergangenen Jahres vor. Diskutiert wurde aber vor allem über das Thema Windkraft.

