Gersthofens Bürgermeister verpasst Einzug in den Bundestag

Der Traum vom Bundestag ist für Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle am Sonntagabend geplatzt. Er trat als Kandidat der Freien Wähler im Wahlkreis Augsburg-Stadt an. Dort kommt er dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge gerade einmal auf 3,7 Prozent der Erststimmen. „Klar hätte ich mir mehr erhofft“, sagt Wörle am späten Sonntagabend. Er sehe das schlechte Ergebnis aber nicht als persönliche Niederlage.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Wörle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis