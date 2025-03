Der Fasching in Gersthofen lebt wieder: Zum dritten Mal hatte die Faschingsgesellschaft Lechana einen Umzug speziell für alle Kinder organisiert. Und so zog am Samstagnachmittag der bunte Tross vom Hohlweg über die Augsburger Straße bis zum Gasthof Strasser. Tausende Besucher und Besucherinnen wollten sich das nicht entgehen lassen.

