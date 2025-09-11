Das NEINhorn kommt in den Bürgersaal

Die Schaubühne Augsburg gastiert mit „Das NEINhorn“ am Sonntag, 28. September, um 15 Uhr im Bürgersaal in Stadtbergen. Das NEINhorn ist wunderschön anzuschauen und passt doch nicht ganz in die Idylle der Einhornwelt. Es fühlt anders als die meisten Einhörner und hat eine ganz eigene Auffassung davon, wie ein Einhorn zu sein hat. Und so begibt sich das NEINhorn auf die Suche nach sich selbst, bei der es schließlich noch jede Menge Freunde findet, die zu ihm passen. Die Zuschauer können sich auf farbenfrohe Kostüme und ein buntes Bühnenbild freuen.

Weitere Informationen und Tickets für das Kindertheater „Das NEINhorn“ von und mit der Schaubühne Augsburg im Bürgersaal gibt es im Rathaus Stadtbergen, Telefon (0821) 24 38 -135/-166. Karten gibt es auch an der Tageskasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen, beim AZ-Kartenservice sowie im Internet unter www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)