Buntes Schubkarrenrennen quer durch Thierhaupten

Die erwartet bunte Gaudi war am Faschingssamstag das Schubkarrenrennen in der Marktgemeinde. Unter den 15 gestarteten Teams sicherten sich die Brüder Konstantin, Anton und Quirin Herb das Spanferkelessen und nutzten dabei den „Heimvorteil“, da ihr Elternhaus nur wenige Meter vom Renn-Parcours am Marktplatz entfernt liegt. Viele Schaulustige hatten sich bereits vor dem Startschuss um 14.14 Uhr am Marktplatz rund um das Rathaus und alte Feuerwehrhaus eingefunden und warteten gespannt, bis die 15 gemeldeten Teams an den Start gingen.

