Audifahrer wird auf der A8 ausgebremst und landet im Grünstreifen

Ein 20-Jähriger ist auf der A8 in Richtung München unterwegs, als ein anderer Autofahrer unvermittelt auf seine Spur wechselt. Der Wagen gerät ins Schleudern und der Verursacher fährt weiter.

Einen Unfall mit Fahrerflucht hat es am Montag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen gegeben. Ein 20-Jähriger war gegen 17.40 Uhr in seinem Audi auf der linken Spur in Richtung München unterwegs, als ein anderer Autofahrer unvermittelt von der mittleren auf die linke Fahrbahn zog.

Der 20-Jährige musste laut Polizei stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet der Audi ins Schleudern und landete im Grünstreifen. Der Verursacher fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (thia)