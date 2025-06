Kurz nach den Pfingstferien verwandelten sich die Zweitklässler der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule in Buttenwiesen in echte Haushalts-Profis. Durch das Projekt "Ich helfe Zuhause", ganz im Sinne des Mottos "Schule fürs Leben", eigneten sich die Schülerinnen und Schüler durch aktives Ausprobieren wichtige Alltagskompetenzen an. Im Rahmen des Faches Werken/Gestalten erlernten die Kinder in zwei Schulstunden unter Anleitung von Jessica Deisenhofer, einer für das Projekt gewonnenen Hauswirtschafts-Expertin, eine Reihe wichtiger Fertigkeiten. Auf dem Programm standen das korrekte Einräumen einer Geschirrspülmaschine, das gründliche Wischen von Oberflächen sowie der bewusste Umgang mit Wertstoffen und die Abfalltrennung. Ziel dieses Vorhabens ist es, die Kinder frühzeitig auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten, indem ihnen praxisnah und kindgerecht grundlegende Kompetenzen für den Alltag vermittelt werden. AZ

