Christian Brückner liest mit der Stimme von Robert De Niro auf Schloss Elmischwang

Fischach

Diese Stimme! Christian Brückner liest auf Schloss Elmischwang - und hört sich an wie Robert De Niro

Der Synchronsprecher des amerikanischen Schauspielers und vieler weiterer Stars war mit einem Märchen zu Gast. Die Besucherinnen und Besucher lauschten gebannt.
Von Jana Tallevi
    Für die Gäste war es ein außergewöhnlicher Hörgenuss: Der bekannte Synchronsprecher Christian Brückner, der nicht nur die feste Synchronstimme von Robert De Niro ist, sondern noch viele weitere bekannte Schauspieler synchronisiert, war auf Schloss Elmischwang für eine Lesung zu Gast. Ausgesucht hatte sich Brückner das Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff, in dem es um das Streben nach Reichtum und Ansehen und dem damit verbundenen Verlust von Menschlichkeit geht. Fasziniert lauschten die Gäste der professionellen Sprechweise und der Wandlungsfähigkeit der Stimme von Brückner, mit der er den Gästen kurzweilig und spannend vorlas. (karma)

