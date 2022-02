Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg fällt unter 2000

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt nach dem Höchstwert am Samstag wieder auf unter 2000. Im Vergleich zum Sonntag der Vorwoche ist dies dennoch ein Anstieg.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag erstmals eine traurige Bestmarke erreicht hat und laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 2006 gelegen hat, gibt es nun einen Rückgang. Am Sonntag meldete das RKI für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 1810. Im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche bedeutet dies dennoch bei den Neuinfektionen einen Anstieg von zwölf Prozent. Allerdings birgt diese Angabe eine gewisse Dunkelziffer, da am Wochenende erfahrungsgemäß nicht alle neu festgestellten Fälle gemeldet werden.

An oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind im Landkreis bisher 352 Menschen. Als vollständig geimpft gelten mittlerweile 160.277 Personen. 157.496 Menschen haben eine Erstimpfung bekommen. In den Zahlen sind allerdings auch Bürger von außerhalb des Kreises enthalten. (thia)