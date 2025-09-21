Aystetten bleibt mit Rekordsieg auf der Überholspur

Dem ersten Heimsieg in der Saison 2025/26, dem 2:0 am vergangenen Mittwoch gegen den FC Ehekirchen, hat der SV Cosmos Aystetten nun seinen bisher höchsten Sieg in der Landesliga Südwest folgen lassen. Gegen den FC Memmingen II feierten die Schützlinge von Trainer Thomas Hanselka einen 7:0-Erfolg, den Kevin Makowski mit vier und Elija Hanrieder mit drei Toren fast im Alleingang herausschossen. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, konstatierte Kapitän Fabian Krug nach dem Rekordsieg. „Der Schlüssel liegt darin, dass wir jetzt zweimal hintereinander kein Gegentor bekommen haben.“ Innerhalb von fünf Tagen hat sich der SV Cosmos damit von einem Abstiegsrang auf Platz zehn in der Tabelle katapultiert und auch sein Torverhältnis gewaltig aufgepeppt. „Diese sechs Punkte waren ganz wichtig, denn die Erfolge gegen die direkten Konkurrenten aus der unteren Regionen zählen doppelt“, freute sich Robert Aumann, dessen Unternehmen der Wehrmann-Arena seinen Namen verleiht.

