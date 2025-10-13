Benjamin Früchtl ist als Bürgermeisterkandidat für Fischach nominiert

Einstimmige Unterstützung für Benjamin Früchtl: Der CSU-Ortsverband Fischach hat den Diplom-Geografen im restlos gefüllten Saal des Gasthofs ‚Zur Traube‘ offiziell zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Früchtl erhielt dabei 100 Prozent der Stimmen. Die Ortsvorsitzende Ines Penzhorn vor der Wahl: „Benjamin Früchtl wohnt in Fischach, geht auf die Leute zu, hört zu und ist ein kompetenter Kandidat. Er weiß, was die Menschen bewegt – und steht für eine verlässliche, bürgernahe Politik.“ Die Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Carolina Trautner lobte Früchtl als Kandidaten, der durch Kompetenz, Erfahrung und Menschlichkeit überzeuge.

Auch Landrat Martin Sailer hob in seinem Grußwort hervor, dass Benjamin Früchtl „der richtige Kandidat für Fischach“ sei. In seiner Rede ging Sailer auf aktuelle Themen wie den Hochwasserschutz und die Reaktivierung der Staudenbahn ein – zentrale Herausforderungen, die auch für die Zukunft der Marktgemeinde von großer Bedeutung sind. Im Anschluss stellte sich Benjamin Früchtl selbst vor. Er dankte den Fischacherinnen und Fischachern für die freundliche Aufnahme im Ort. Er stellte in seine regionale Vernetzung und seine Erfahrung in der Verwaltung in den Mittelpunkt seiner Worte. „Ich möchte mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, unsere Marktgemeinde zukunftsfest aufzustellen“, betonte er abschließend.