CSU Gersthofen nominiert Susanne Olita zur Bürgermeisterkandidatin

Mit 93 Prozent der Stimmen wurde die parteilose und unabhängige Kandidatin Susanne Olita offiziell zur Bürgermeisterkandidatin der CSU nominiert. Neben CSU-Mitgliedern und Wegbegleitern Olitas waren auch die Landtagsabgeordneten Carolina Trautner und Leo Dietz sowie Landrat Martin Sailer anwesend, die der Kandidatin allesamt ihre ausdrückliche Unterstützung zusicherten, heißt es in einer Mitteilung der Gersthofer CSU.

Wie berichtet, ist Olita die bislang einzige Kandidatin im Rennen um die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Michael Wörle. Auch die Gruppierung W.I.R hatte bereits mitgeteilt, dass sie Olita dabei unterstützen möchte. Nun folgt die Normierung der CSU. In der Mitteilung der Christsozialen wird Olita so beschrieben: „Susanne Olita, tief verwurzelt in Gersthofen, ist seit 28 Jahren im Rathaus tätig und kennt die Verwaltung wie kaum eine andere. Seit ihrer Jugend ist sie zudem ehrenamtlich als Übungsleiterin beim CSC Batzenhofen-Hirblingen engagiert. In ihrer Rede stellte sie den Gästen des Abends unter anderem erste Themen und Visionen für eine mögliche Amtszeit vor – mit einem klaren Fokus auf Bürgernähe, Transparenz und Miteinander. So überzeugte sie die anwesenden Mitglieder und beeindruckte durch ihre Klarheit.“ (AZ, kinp)