Dackelklub Leuthau: Das treiben die Hundefreunde

Leuthau

Mehr als Hundert Hundefreunde: So geht es im Dackelklub Westliche Wälder zu

In der Leuthau gibt es seit sieben Jahren den Dackelklub Westliche Wälder. Mit der TV-Serie Hausmeister Krause haben die mehr als 100 Mitglieder nichts zu tun.
    •
    •
    •
    Der Dackelklub Westliche Wälder in der Leuthau hat mittlerweile mehr als 100 Mitglieder. Jeden zweiten Sonntag wird trainiert.
    Der Dackelklub Westliche Wälder in der Leuthau hat mittlerweile mehr als 100 Mitglieder. Jeden zweiten Sonntag wird trainiert. Foto: Joachim Aumann

    Nach dem Deutschen Schäferhund stellen Dackel die meist gezüchtete Hunderasse in Deutschland dar. Nach Jahren rückläufiger Entwicklung erfreut sich der krummbeinige, durchaus eigenwillige Hund wachsender Beliebtheit. So findet sich inzwischen in Regensburg sogar ein Dackelmuseum, das sich in origineller Weise dem beliebten Vierbeiner widmet. Auch im Landkreis Augsburg gibt es Dackel-Liebhaber. In der Leuthau hat sich sogar der Dackelklub Westliche Wälder gegründet. Das steckt dahinter.

