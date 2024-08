Arbeiten in der Nacht: Johannes Birle will trotzdem Bäcker werden

Um halb drei klingelt der Wecker, um drei Uhr in der Früh beginnt die Arbeit: Für die meisten jungen Menschen ist der Bäckerberuf wegen der nächtlichen Arbeitszeiten enorm unattraktiv. Viele Betriebe haben daher Schwierigkeiten, Lehrlinge zu finden. Eine Ausnahme ist Azubi Johannes Birle. Er liebt seinen Job und träumt sogar schon von seiner eigenen Bäckerei. Was fasziniert ihn an seinem Beruf?

