Warum intakte Sporthallen wichtig sind

Die Belegungspläne für die Sporthallen im Landkreis Augsburg sind vielerorts voll. Vor allem im Winter, wenn auch Fußballer oder Leichtathleten für ihr Training ein Dach über dem Kopf brauchen, wird es eng. Einige Vereine müssen dann sogar ihre Trainingszeiten einschränken. Oder sie versuchen, sich mit Hallenhopping über den Winter zu retten. Die Fahrer der Elterntaxis, die ihre sportlichen Kinder je nach Wochentag an eine andere Halle zum Training fahren, kennen das sicher. Noch enger sollte es nicht werden. Damit auch in Zukunft alle ihrem Sport nachgehen können, dürfen Landkreis und Kommunen die Instandhaltung der Hallen nicht aus den Augen verlieren.

Was geschieht, wenn das nicht klappt, zeigt ein Blick nach Augsburg, wo marode Schulturnhallen keine Seltenheit sind. 300.000 Euro kostet es hier jährlich, die Schüler in Bussen zu einer noch funktionstüchtigen Halle zu fahren, um ihnen einen Sportunterricht zu ermöglichen. Der fällt dann halt kürzer aus. So weit darf es im Landkreis Augsburg nicht kommen.

Zumal jeder weiß, dass Sport im Verein Vorteile bringt: für die Integration, den Zusammenhalt im Ort, die soziale Entwicklung der Kinder und natürlich für die Gesundheit. Und das ist bestimmt noch nicht alles. Doch dafür braucht es intakte Sportstätten. Wer hier nicht investiert, spart am falschen Ende.