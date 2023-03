Klimaaktivist nach Lechstahl-Protest vor Gericht

Ingo Blechschmidt soll den damaligen Regierungspräsidenten beleidigt haben.

Ein Nachspiel vor Gericht finden heute (Montag) in Augsburg die Proteste gegen die Rodung von Teilen des Lohwalds für die Erweiterung der Lechstahlwerke in Herbertshofen. Angeklagt ist der Klimaaktivist und Mitbetreiber des Augsburger Klimacamps, Ingo Blechschmidt. Ihm wird vorgeworfen, eine für die breite Öffentlichkeit abrufbare Presseerklärung des Klimacamps ins Internet gestellt zu haben, im Rahmen derer er die Besetzung der Regierung von Schwaben ankündigte. In der Erklärung soll der Angeklagte Korruptionsvorwürfe gegen den damaligen Regierungspräsidenten erhoben haben. Da die behaupteten Korruptionsvorwürfe laut Gericht nicht erweislich wahr sind, wird dem Angeklagten üble Nachrede vorgeworfen. Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 18.000 Euro hat Blechschmidt Einspruch erhoben. Wiederholt wurden die Vorwürfe gegen den Präsidenten bei einer spektakulären Abseilaktion bei der Regierung von Schwaben im Oktober. (AZ)

