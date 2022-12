Nikolaus-Alarm mitten in Neusäß – einige haben eine weite Anreise

Zum Nikolaustreffen gibt es einen Gottesdienst mit Bischof Bertram Meier und eine Mitmach-Aktion mitten in Neusäß. Verkleidete erhalten einen Gutschein.

Am dritten Adventswochenende hat die Nikolaus-Gesellschaft Schwaben und Altbayern ein internationales Nikolaustreffen in Neusäß geplant. Darsteller aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich haben sich dazu angemeldet. Ursprünglich wollte die Nikolaus-Gesellschaft, die das Treffen gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft Neusäß veranstaltet, bei dem Treffen auch einen Weltrekord knacken. 97 Darsteller hätten dafür zusammenkommen müssen.

Dafür hat es nun nicht ganz gereicht. Aber auch wenn es keinen Weltrekordversuch gibt, soll das Treffen von Nikolaus, Knecht Ruprecht und Engelchen nicht wegfallen. Am Samstag, 10. Dezember, findet um 15.30 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Ägidius-Kirche in Neusäß statt. Neben Pfarrer Stephan Spiegel wird auch Bischof Bertram Meier dabei sein. Die Aktionsgemeinschaft Neusäß lädt jeden, der möchte, dazu ein, als Nikolaus, Knecht Ruprecht oder Engel zu kommen. Sowohl verkleidete Kinder als auch Erwachsene erhalten einen Gutschein für einen Punsch oder einen Glühwein für den Neusässer Weihnachtsmarkt. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Vorplatz der Ägidiuskirche. (AZ)