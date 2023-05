Polizei wiegt auf dem Edeka-Parkplatz in Gersthofen Autos

Überladen in den Urlaub fahren? Aktion in Gersthofen zeigt, wie viel zu viel ist.

Die Polizei wiegt am Freitag in Gersthofen Urlauber-Autos. Weil die Pfingstferien vor der Türe stehen und viele Urlauber schon ihre Koffer packen, wollen die Beamten auf das Thema aufmerksam machen. Damit im Urlaub ja nichts fehlt, soll schließlich möglichst viel ins Wohnmobil, in den Wohnanhänger oder ins Auto geladen werden. Aber wie viel ist zu viel? Das zeigt die Wiege-Aktion der Polizei am Freitag, 26. Mai, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr in Gersthofen. Treffpunkt ist der Edeka-Parkplatz an der Ziegeleistraße 2. Bei der kostenfreien Wiege-Aktion gibt die Polizei Rückmeldung, ob der Reise etwas im Weg steht oder nicht. Bußgelder sind laut Polizei nicht zu befürchten. (AZ)