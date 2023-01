Das bringt der Tag

Staugefahr zwischen Meitingen und Thierhaupten

Bis in den April hinein wird an der verkehrsreichen Straße an einem Lärmschutzwall gearbeitet.

Mit Verkehrsbehinderungen ist ab dem heutigen Mittwoch, 1. Februar, auf der Straße zwischen Meitingen und Thierhaupten zu rechnen. Grund: Das staatliche Bauamt beginnt mit der Erneuerung der rund 200 Meter langen Lärmschutzwand für den Meitinger Ortsteil Waltershofen. Am Mittwoch, 1. Februar, beginnt eine Baufirma zunächst mit der Einrichtung der einspurigen Verkehrsführung auf der Staatsstraße 2045. Anschließend sind noch Gehölzrückschnitte erforderlich, damit insbesondere ein größeres Fahrzeug für die Gründungsarbeiten auf dem Erdwall fahren kann. Die Verkehrsregelung erfolgt dann voraussichtlich bis Ende April mit einer Ampel, Autofahrer müssen längere Wartezeiten einplanen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Meitingen Plus Problemschach-Architekt aus Meitingen sucht Gleichgesinnte

