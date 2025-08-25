Ein neues Naturidyll für alle

Noch kann man weder süßen Zwetschgen, süß-säuerliche Birnenquitten oder gar nussig-süße Esskastanien im Brummsarium in Reutern ernten. Doch jetzt ist das Gelände mit dem Fantasienamen, den sich der Vorstand des örtlichen Gartenbau- und Landespflegeverband ausgedacht hat, eingeweiht. Neben den Vertretern aus Politik und Vereinen war auch Kaplan Isidore Uko vor Ort und segnete das neue Brummsarium. Dort ist, wie der Vorstand des Gartenbaus unter der Leitung von Vorsitzender Karin Boxler-Fröhlich, erklärte, inzwischen viel passiert.

Das Brummsarium in Reutern soll für alle da sein

Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern wurde eine Streuobstwiese mit Mirabelle, Sauerkirsche und Maulbeere gepflanzt, auch Kornelkirsche und Felsenbirne sind zu finden. Die Streuobstwiese wird voraussichtlich ab dem nächsten Jahr an der Aktion „gelbes Band“ teilnehmen. Dann kann dort jeder ernten und naschen.

Das Sandarium ist etwa zehn Quadratmeter groß und 50 Zentimeter tief. In ungewaschenem Sand, umzäunt von Steinen und Kräutern sind bereits die ersten winzigen Besucher zu sehen. Es ist unter anderem für Wildbienen gedacht, die gerne im Boden nisten. An einem geschützten, sonnigen Platz dient es für eine ungestörte Entwicklung. Das Insektenhotel steht schon, ist nur noch nicht ganz fertig. Hier fehlt noch der Hasendraht. Eine grüne Vielfalt an Kräutern und Futterpflanzen wie Blaunessel, feinblättrige Silge und Bronze-Fenchel steht überall auf dem Gelände in den Hügelbeeten. Im Stamm einer alten, morschen Eiche, übrigens eine Spende, verstecken sich kleine Tiere wie Marienkäfer oder Florfliegen und Kröten zwischen den Baumrinden.

Was hinter Sandarium und Brummsarium in Reutern steckt

Mit dem Sandarium, dem Insektenhotel und den verschiedenen Bepflanzungen gehe es darum, die heimische Artenvielfalt zu stärken, so Boxler-Fröhlich. Doch nicht nur den Tieren kommt dieser Bereich zugute. Gleichzeitig soll er als Begegnungs- und Bildungsort fungieren, ein Treffpunkt für jung und alt. Auch deshalb wurden Sitzgelegenheiten zum Rasten und Genießen aufgestellt. Zahlreiche Workshops und Vorträge rund um das Brummsarium wie auch jahreszeitlich abgestimmte Kräuterworkshops sind geplant. Ein Blühstreifen soll noch angesät werden. Und nicht zuletzt wird eine Eidechsenburg entstehen. „Wir haben auch schon Eidechsen gesichtet“, sagte die Vorsitzende und ist darüber selbst erstaunt.

Für das Projekt in Reutern gab es auch Fördermittel

Den Platz am südwestlichen Ortsrand von Reutern hat der örtliche Gartenbauverein von der Marktgemeinde Welden bekommen. Große Hilfe bei der Umsetzung seiner Ideen bekam der Verein von den Mitarbeitern des Bauhofs.

Doch ohne finanzielle Unterstützung konnte dieses Projekt nicht umgesetzt werden. Deshalb hatte sich der Gartenbauverein mit dem Projekt Brummsarium beim Regionalbudget 2025 beworben und den Zuschlag mit einem Betrag von rund 9.700 Euro bekommen. Die Projektförderung wird vom Freistaat Bayern über das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben sowie vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster finanziert. Die Förderplakette hatte Bürgermeister Sebastian Bernhard der ersten Vorsitzenden des Vereins überreicht.

Der Vorstand des Gartenbauvereins Reutern Karin Boxler-Fröhlich (1. Vorsitzende), Sybille Rünzler (2. Vorsitzende), Beisitzer Christine Meyer, Stefanie Jordan, Christina Eisele, Wolfgang Meyer, Karin Wiedemann, Schriftführerin Karin Weichselbaumer, Stefan Lade als Schatzmeister, Jana Zumkeller als Jugendleiterin.