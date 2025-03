Saisoneröffnung mit einer One-Man-Band im Café Walden

Der Poet Ernie Freundlinger, der auch eine Ein-Mann-Band bildet, gastiert am Samstag, 8. März, im Café Walden in Blankenburg. Damit eröffnet die Gastwirtschaft mit Biergarten und Wirtsstube die neue Saison. Peter Großhauser sorgt mit seinem Team dort nicht nur für Speisen aus saisonalen und regionalen Lebensmitteln wie Brot aus Ehingen, Gemüse aus Langenreichen und Maultaschen aus Holzheim. Daneben gastieren weiterhin verschiedene Künstlerinnen und Künstler in der Idylle oberhalb des Schmuttertals.

Die Band Su Yono gastiert im Café Walden in Blankenburg. Foto: Toni Hasselmann

Unterstützt wird Großhauser mittlerweile vom Kulturverein Walden. Der befindet sich gerade in seiner Gründungsphase. Ziel des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere des internationalen Austauschs mit Kulturschaffenden aus Europa sowie der Förderung der regionalen Musikkultur. Der Verein möchte sich der künstlerischen Auseinandersetzung mit Geschichte und Erscheinungsformen der Gegenkultur widmen und nimmt gerne weitere Mitglieder auf.

Blues, Funk und Kraut-Rock im Café Walden in Blankenburg

Nach dem Auftritt von Ernie Freundlinger stehen weitere Kulturtermine im Café Walden fest: So gastieren eine Woche später am 15. März Thunderbold Slim mit Band in Nordendorfer Ortsteil. Dann gibt‘s Blues im Fingerpickin-Stil. Funkiger wird es am 21. März mit Knarf Rellöm Arkestra. Mit House, Dub und Kraut-Rock bieten sie einen Mix aus Politik und Tanz.

Weitere Termine: Su Yono am 28. März, Franz Dobler am 5. April, Iva Nova am 30. Mai, Maxi Pongratz zur Sonntagsmatinee am 29. Juni und mehr.