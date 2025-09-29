Das Defizit im Kindergarten steigt

Der Thierhaupter Gemeinderat warf in seiner jüngsten Sitzung einen Blick auf die Jahresrechnung der Kindertagesstätte St. Peter und Paul. Die Marktgemeinde Thierhaupten trägt das Defizit, das im Kindergarten anfällt, zu 90 Prozent – doch bald könnte das Plus aus einer Überzahlung aus der Vergangenheit aufgebraucht sein. Bürgermeister Toni Brugger erklärte: Aktuell belaufe sich das Plus aus der Vergangenheit noch auf 153.000 Euro und das Defizit, das übrigbleibt, wenn die Einnahmen und die Ausgaben gegenübergestellt werden, könne davon beglichen werden.

Im Frühjahr steht eine Diskussion über die Kindergartengebühren an

Allerdings belaufe sich das planerische Defizit dieses Jahres bereits auf 235.000 Euro, was bedeutet: Die Gemeinde müsste 212.000 Euro (also 90 Prozent der Gesamtsumme) bezahlen, der Rest aus der Überzahlung der Vergangenheit wäre aufgebraucht und künftig wird der kommunale Haushalt durch das Defizit hoch belastet.

Woher das Defizit im Kindergarten stammt

Das Defizit des Jahres 2025, das aktuell nur eine Planzahl ist, resultiert aus Kostensteigerungen bei Personal- und Betriebsausgaben. Unterm Strich bedeutet das, dass im Frühjahr ein Gespräch über Kindergartengebühren anstehen könnte, schätzt Brugger und blickt auf diese Zahlen: Im Jahr 2024 habe die Marktgemeinde eine Million Euro für die Kindergärten in Thierhaupten und dem Ortsteil Neukirchen bezahlt. Die Marktgemeinde bezahlt zweifach für die Kinderbetreuung: Einen Beitrag, der über das Bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (kurz: BayKiBiG) geregelt ist, und einmal per Defizitvereinbarung mit dem Träger.

Die Pauschale für Fundtiere steigt in Thierhaupten stark an

Teurer wird es auch an anderer Stelle für die Gemeinde. Laut dem neuen Fundtiervertrag mit dem Tierschutzverein Donauwörth, der ab dem kommenden Jahr gilt, werden künftig 4.300 Euro als Fundtierpauschale fällig. Bisher waren es 2.500 Euro. Diese Kostensteigerung resultiert zum einen aus den gestiegenen Beiträgen, zum anderen aber auch aus den gestiegenen Bevölkerungszahlen, denn die Fundtierpauschale wird pauschal pro Bürger fällig.