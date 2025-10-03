Das Patenschaftsprojekt im Diedorfer Zentrum für Begegnung geht in die zweite Runde

Nach erfolgreichem Start geht das Patenschaftsprojekt Du & Ich des Diedorfer Zentrums für Begegnung (DieZ) ins zweite Jahr. Zur Auftaktveranstaltung für dieses in Kooperation von DieZ und Marktgemeinde laufende Projekt sind nun die Paten im Sternstadel des DieZ zusammengekommen, um den Ablauf des neuen Schuljahres abzustimmen und Erfahrungen auszutauschen.

Ziel des Projekts ist es, geflüchteten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung, gesellschaftlicher Teilhabe und Integration zu erleichtern. Für das Schuljahr 2025/26 konnten zehn neue Patenschaften geschlossen werden. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Kinder bei den Hausaufgaben, begleiten sie im Alltag und arbeiten eng mit den Eltern zusammen.

Das Projekt ist spendenfinanziert

Das Projekt wird über Spenden finanziert. Mit dem Geld können Unterrichtsmaterialien angeschafft, Ausflüge und Bildungsangebote ermöglicht und Integration gefördert werden. Zuwendungen nimmt das DieZ über sein Konto bei der VR Handels- und Gewerbebank Diedorf, IBAN DE88720621520003475506, Verwendungszweck Du & Ich Patenschaftsprojekt entgegen. (AZ)

