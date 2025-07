Zwei Vollblut-Musiker freuen sich über 65 glückliche Ehejahre

Auf 65 gemeinsame Ehejahre blicken im Meitinger Ortsteil Langenreichen Franz Kober und Elfriede Kober (geborene Kaiser) glücklich zurück. Dieses als Eiserne Hochzeit bezeichnete Jubiläum ist ein selten zu feiernder und deshalb außergewöhnlicher Anlass.

Der in Prag geborene Vollblutmusiker und die als „Jodel-Queen“ beliebte, gebürtige Langenreichnerin lernten sich 1958 einem Faschings-Tanzabend im benachbarten Wortelstetten kennen. Es funkte sofort, erinnert sich Elfriede Kober mit einem Schmunzeln: „Wir haben uns gleich verbandelt gefühlt und beschlossen bald darauf, unseren Lebensweg gemeinsam einzuschlagen.“ 1960 gaben sich die Jungverliebten in der Langenreicher St. Nikolauskirche vor Pfarrer Vogel das Ja-Wort fürs Leben.

Drei Kinder, sieben Enkel, zwei Urenkel

Im Lauf glücklicher Ehejahre erblickten die drei Kinder Rainer, Sigrid und Michael das Licht der Welt. Mittlerweile bereichern sieben Enkel und zwei Urenkel den Familienkreis.

Das große Hobby des Ehepaars und ihrer Familienangehörigen war stets die Blas- und Tanzmusik. Beide wirkten in mehreren Kapellen und Bands mit, darunter auch beim der Meitinger SGL-Kapelle und dem Jugendblasorchester (JBO) Meitingen. Selbst in Amerika und in Frankreich standen die beiden Musiker mehrfach auf der Bühne. Die Jubilarin unterstreicht: „Für uns beide war und ist die Musik ein wichtiger Lebensinhalt, wir haben uns steht mit Freude und Engagement der Musik verschworen.“

Bei der Sonnwendfeier 1993 beendeten die beiden Vollblutmusiker ihre jahrzehntelange Bühnenkarriere. Für ihr 60-jähriges aktives Wirken im Kreis der Musik wurden Franzl und Elfie Kober zuletzt noch vom Allgäu Schwäbischen Musikbund (ASM) ausgezeichnet.

Zum Gratulantenkreis beim Jubelpaar gehörten neben der Familie und Freunden auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl sowie Pfarrer Gerhard Krammer von der Katholischen Pfarrgemeinde Meitingen. Glückwünsche auf dem Postweg übermittelten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. (Peter Heider)

