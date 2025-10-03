Helene und Richard Sauerland feiern Gnadenhochzeit

Ein äußerst seltenes Ehejubiläum hat das Ehepaar Sauerland im AWO-Seniorenheim in Gersthofen gefeiert. Anlässlich ihres 70. Hochzeitstags wurden sie von Landrat Martin Sailer und von Gersthofens Zweitem Bürgermeister Reinhold Dempf mit herzlichen Glückwünschen und kleinen Präsenten bedacht.

1970 zog es die Familie nach Gersthofen

Helene und Richard Sauerland gaben sich im thüringischen Helmsdorf das Ja-Wort. 1970 zog es die Familie nach Gersthofen, hier war Richard Sauerland viele Jahre als kaufmännischer Angestellter tätig.

Seit Dezember 2024 leben beide im AWO-Seniorenheim, in dem das Paar seinen Alltag verbringt. Die Tochter des Ehepaares kümmert sich herzlich um ihre Eltern und unterstützt sie fürsorglich.

Die Eheleute zeigten sich sehr dankbar und freuten sich über den Besuch und die Aufmerksamkeit zu ihrem Ehejubiläum. Sie betonten, wie wohl sie sich in ihrem neuen Zuhause fühlen und dass sie die gute Pflege im Heim sehr zu schätzen wissen.

Dempf sagte anlässlich seines Besuchs: „Es ist für mich eine große Ehre, dem Ehepaar Sauerland zum 70. Hochzeitstag gratulieren zu dürfen. Eine so lange gemeinsame Lebenszeit ist ein besonderes Zeichen von Zusammenhalt, gegenseitigem Respekt und Liebe.“ Weiter führte er aus: „Wir sind dankbar, dass Helene und Richard Sauerland seit vielen Jahrzehnten Teil unserer Stadtgemeinschaft sind und wünschen ihnen weiterhin Gesundheit, Zufriedenheit und viele glückliche Momente.“ (AZ)

