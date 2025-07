Woran dieses Feldkreuz bei Steinekirch die Vorüberziehenden erinnert

„Wanderer – Wenn Du hier verweilst, so falte still die Hände, denke, eh Du weiter eilst, auch mal an dein Ende. Gelobt sei Jesus Christus.“ Dieser Spruch, der auf einer Kupfertafel an diesem Feldkreuz bei Steinekirch angebracht ist, erinnert die Gläubigen an die Endlichkeit des irdischen Daseins. (Josef Thiergärtner)

