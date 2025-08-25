Von Alpaka-Wanderung bis Zumba - das Herbstprogramm der VHS im Überblick

Es ist eine Premiere: Jetzt erscheint das neue Herbstheft der Vhs Augsburger Land. Damit werden zum ersten Mal drei eigenständige Programmhefte pro Jahr veröffentlicht. Diese neue Struktur ermöglicht laut Pressemitteilung eine gezieltere Planung und eine bessere Übersicht über saisonale Highlights und aktuelle Themen. Mit mehr als 3000 Kursen jährlich ist die Vhs Augsburger Land im Landkreis eines der größten Bildungseinrichtungen.

Mit Alpakas wandern und Desinformation erkennen

Bei „vhs unterwegs“ werden besondere Lernorte besucht. Dazu gehören etwa Lamas und Alpaka-, Pilz-, Heilpflanzen- und Kräuterwanderungen oder der Besuch regionaler Firmen sowie kulturelle Führungen. Neu sind geführte Radtouren mit den Heimat Rad Guides. Die neue Reihe „faktenstark“ hilft, Desinformationen zu erkennen und mit Fakten zu begegnen. Ergänzt wird das Angebot durch Kurse zu Nachhaltigkeit, sozialer Teilhabe und Umweltbewusstsein.

Natur- und Gartenfreunde erwartet ein vielseitiges Programm: Von Permakultur über Gemüseanbau bis zum Tomaten- und Kartoffelkurs. Mentale Fitness, Typberatung, ADHS im Erwachsenenalter, auch darüber wird informiert. Kurse wie Acryl- und Ölmalerei, Kalligraphie oder Dot Painting gehören zum Herbstprogramm wie Trockenfilzen, Scrapbooking, Weidenflechten oder Schmuckgestalten. Musikbegeisterte können verschiedene Instrumente lernen.

Kurse für Achtsamkeit und Vorträge über medizinisches Wissen

Im Bereich Achtsamkeit und Entspannung stehen „No Stress“, Meditationen, meditative Kreistänze sowie Bewegungsangebote mit entspannenden Elementen, Qigong und Indian Balance im Mittelpunkt. Yoga ist in seiner ganzen Vielfalt vertreten. Es gibt Fitness-, Bewegungs- und Tanz-Angebote für jedes Alter. Die 62. Ärztliche Vortragsreihe in Stadtbergen wird ebenso fortgesetzt wie die beliebte Reihe an der Wertach-Kliniken. Die Veranstaltungen bieten medizinisches Wissen verständlich und praxisnah.

Zudem bietet die Vhs Online-Formate für modernes Sprachlernen. Im Fachbereich Beruf, Karriere und EDV sind vor allem Kurse für gefragt, die Seniorinnen und Senioren den sicheren Umgang mit Internet, Smartphone und sozialen Medien vermitteln. In anderen Kursen wird zum Beispiel vermittelt, wie KI funktioniert, wie man sie einschätzt und im Alltag sinnvoll einsetzt.

Die junge Vhs bietet Kinder und Jugendliche etwa Schach, frühes Forschen, Gartenprojekte, Musikgarten für Babys, Zeichentrickfilm, Yoga oder kreatives Gestalten. (AZ)

Anmeldung zu den Kursen Online unter www.vhs-augsburger-land.de oder im Anmelde-Center:

telefonisch unter 0821 34484-0 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-augsburger-land.de.

Das Herbstheft kann auch zur postalischen Zusendung bestellt werden.