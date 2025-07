Das Kreuz strahlt nun wieder in der Bücherei Oberschöneberg

Früher hing das Kreuz im Klassenraum der Schule in Oberschöneberg. Seit die Bücherei in der Alten Schule untergebracht ist, gehört das alte Holzkreuz dort zum festen Mobiliar. Es hatte allerdings unübersehbare Schäden und das Bücherei-Team entschied sich für eine Restaurierung. Die finanziellen Mittel kamen aus mehreren Glühwein-Aktionen an Heiligabend.

Jetzt wurde das Kreuz beim Patrozinium St. Ulrich neu gesegnet. In einer Prozession mit Pfarrer Roland Wolff, Diakon Stefan Siegel, den Ministrantinnen und Ministranten sowie Büchereileiterin Ulrike Eger gelangte es anschließend wieder an seinen Platz in der Bücherei. Dort strahlt es in neuem Glanz und kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden. (Ulrike Eger)

