Einblicke in versteckte, sehenswürdige Gärten

Der diesjährige Tag der offenen Gartentür findet am 29. Juni von 10 bis 17 Uhr statt. Im Regierungsbezirk Schwaben öffnen am letzten Sonntag im Juni insgesamt 44 unterschiedliche Gärten und Gartenanlagen. Deren Besitzerinnen und Besitzer erlauben einen Blick in ihre grünen Paradiese. Die Aktion bietet neben einem vielseitigen und abwechslungsreichen Angebot an Blumen-, Gemüse- und Kräutergärten eine attraktive Plattform zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch von allen, die sich für Gärten und deren Gestaltung sowie Pflanzen begeistern. Nachdem im vergangenen Jahr im Landkreis Augsburg nur Königsbrunn mitgemacht hatte, ist die Teilnehmerliste 2025 wesentlich länger. In einer Gemeinde können auf einen Schlag 100 Gärten besichtigt werden. Eine Übersicht.

In Leitershofen laden Bernd und Judith Spindler in der Grenzstraße 18 in ihren 770 Quadratmeter großen Garten. 20 verschiedene, teils alte Rosenarten, eine Buchenecke, alte Bäume mit viel Struktur und ein 50 Quadratmeter großer Schwimmteich verbergen sich darin. Viele Fögel, Wildbienen und Frösche fühlen sich dort wohl. Spindlers heißen Besucherinnen und Besucher gerne willkommen. Nur für Kleinkinder sei der Garten im Stadtberger Ortsteil nicht sicher.

In Langweid öffnen knapp 100 Gärten ihre Türen

In der Bobinger Hans-Sachs-Straße 25 freut sich Heike Schotte über interessierte Gartenfreunde in ihrem Zaubergarten. Ein Teich, verschiedene Sitzecken, Pavillons, große Bäume und viele Rosen können dort hinter zwei großen Gartentoren entdeckt werden. Allerdings ist der Garten nicht rollstuhlgerecht.

Der Vereinsgarten des Herbertshofer Obst- und Gartenbauvereins in der Jahnstraße 1 ist 800 Quadratmeter groß und etwa 20 Jahre alt. Es gibt einen Rosengarten, Obst und Beeren, eine kleine Baumschule und Ziersträucher. Die Lage im Meitinger Ortsteil ist sehr schön und Parkmöglichkeiten gibt es auch.

Einen Kontrast dazu bietet die Kleingartenlage Oberfeld am Seeweg 1 in Langweid: 98 Gärten verschiedener Größe können dort besichtigt werden. Dort findet sich viel Inspiration für das eigene Grün.

Ein Naturteich in Lauterbrunn, ein besonders alter Garten in Langenneufnach

Muschelkalk- und Sandstein-Terrassen, ein 80 Quadratmeter großer Naturteich, eine Feuerstelle und ein Bauerngarten sowie regionale Pflanzen - das ist das Reich von Joachim Bayer und Iris Neubert im Sebastian-Riegele-Weg 1 in im Heretsrieder Ortsteil Lauterbrunn. Sieben Jahre alt ist der Garten der beiden und grenzt direkt an die Felder.

Das Gartengrundstück von Jürgen und Ute Doßner ist rund 1000 Quadratmeter groß und 30 Jahre alt. In der Schwabmünchner Straße 10 am Ortsrand von Langenneufnach gelegen, ist das Gelände von einer Naturhecke umgeben und beherbergt mehrjährige Stauden und große Bäume. Ein Ausflug dorthin lohnt sich für Gartenliebhaberinnen und Pflanzenfreunde auf jeden Fall. (AZ)

Der Tag der offenen Gartentür Veranstalter sind der Schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg und die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern. Die zu besichtigenden Gärten können im Internet (http://www.aelf-au.bayern.de/gartenbau/index.php) abgerufen werden. Nähere Auskünfte erteilen die Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg unter Telefon (0821) 43002-3430 sowie die Kreisfachberater an den schwäbischen Landratsämtern.