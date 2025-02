Ein Schubkarrenrennen voller Überraschungen

Auf „Fasching satt“ können sich die Freunde der fünften Jahreszeit am Samstag, 1. März, in der Marktgemeinde freuen: Dabei steht das im Turnus von alle zwei Jahren stattfindende Schubkarrenrennen im Mittelpunkt. Los geht es um 14.14 Uhr am Marktplatz.

Der Thierhaupter Straßenfasching startet am Vormittag

Der Thierhauptener „Straßenfasching“ am Faschingssamstag startet bereits am Vormittag. Ab 10.30 Uhr präsentiert sich die Showtanzgruppe aus dem Ortsteil Neukirchen mit ihren verschiedenen Tanzgruppen im Ortszentrum am Marktplatz. So wird der samstägliche Einkauf beim Bäcker, das Geld abheben auf der Bank oder der Besuch des Wochenmarkts dieses Mal etwas Besonderes, zumal der Freizeitclub Neukirchen seit Jahren begeisternde Auftritte vorzuweisen hat und mit seinen verschiedenen Formationen und Altersgruppen in bunten Kostümen die Betrachtenden in seinen Bann zieht.

Unter dem Motto „Lasst die Sau raus“ steht ab 14.14 Uhr das diesjährige Schubkarrenrennen, welches im zweijährigen Turnus das Jugendtreff Thierhaupten veranstaltet. Dabei starten die gemeldeten Teams bestehend aus jeweils drei Personen aus einem Saugatter heraus auf den mit vielen Hindernissen bestückten Parcours. Der Streckenverlauf wird in diesem Jahr geändert und startet beim Pfarrhof direkt neben dem alten Feuerwehrhaus.

Die Leitung des Jugendtreffs hat auch angekündigt, einige Hindernisse neu mit ins Programm zu nehmen, damit die Anforderungen für die Teams nicht zu leicht sein werden und bei Fehlern zu Strafpunkten führen. Welche dies sein werden, wird nicht verraten. So können sich die Teilnehmenden und das Publikum auf viele Überraschungen freuen.

Die Musik kommt vom Thierhaupter Faschingswagen

Das schnellste Team mit den wenigsten „Strafpunkten“ darf sich neben einem Wanderpokal auf ein Spanferkel-Essen freuen. Ebenso gibt es Preise für die Teams in den originellsten Kostümen. Für den richtigen Sound während der Veranstaltung sorgt der große Thierhaupter Faschingswagen „Goldrausch“, den über viele Wochen zuvor ebenfalls Mitglieder des Jugendtreffs Thierhaupten gebaut haben.

Mit dem Treiben rund um den Marktplatz ist der Fasching in Thierhaupten noch nicht beendet. Ab 20 Uhr findet im Herzog-Tassilo-Saal im Kloster der Faschingsball des Musikvereins statt. Die Original D`Lechtaler Musikanten präsentieren dabei ihr eigens einstudiertes „Faschingsprogramm“ mit den gewohnten Instrumenten wie Pauken und Trompeten. Das Motto „Da Fasching auf´m Bauernhof“ gibt die Kostümwahl der Gäste vor, die sich wieder auf die große Saalwette und den Auftritt der Garde des TSC New Dancia Holzheim freuen dürfen.