Wie ein kleiner Junge mit einem russischen Soldaten davonfuhr ...

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeitet zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Günter Strecker, geboren 1937, lebt heute in Diedorf, stammt jedoch aus dem Ort Kauffung an der Katzbach in Niederschlesien. Ende des Zweiten Weltkriegs war er acht Jaher alt:

„Ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, dass ich in dieser Phase meiner Kindheit unter doch recht bedrohlichen Umständen große Angst gehabt hätte. Die Angst unter den Erwachsenen aber war riesig, wie aus den Erzählungen meiner Mutter und Verwandter und Bekannter hervorging. Die Angst hat der kindliche Geist anscheinend verdrängt, weil er sie sonst nicht überlebt hätte. Spurlos ging die Zeit jedoch nicht vorbei, sie hat sich wohl in einer lebenslangen depressiven Verstimmung niedergeschlagen, die schließlich im Alter in panikartige Angstzustände ausartete. Bezeichnenderweise geschah das nach Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Er wusste wohl, dass kleine Jungen damals nichts lieber wollten, als auf Fuhrwerken mitzufahren und sogar das Pferd selbst zu lenken. Günter Strecker, Zeitzeuge aus Diedorf

Eine Episode, die meine Mutter in Angst und Schrecken versetzt hat, habe ich allerdings selbst provoziert. Es war im Sommer 1945 nach dem Einmarsch der Russen. Ich bin allein und spiele an der Straße in der Hofeinfahrt unmittelbar unterhalb unserer Wohnung. Da sehe ich aus Richtung Niederkauffung ein Pferdefuhrwerk auf mich zukommen. Als es näher kommt, erkenne ich, es ist ein Einspänner, Panje-Wagen hießen die Gespanne, mit einem russischen Soldaten auf dem Kutschbock. Als er nahe genug war, muss ich den Russen wohl gefragt haben: „Wo fährst du hin?“ Er sprach für mein Verständnis gutes Deutsch und antwortete: „Nach Ketschdorf“, unser Nachbardorf. „Was machst du da?“ „Brot holen. Willst du mit? Darfst auch lenken!“ Er wusste wohl, dass kleine Jungen damals nichts lieber wollten, als auf Fuhrwerken mitzufahren und sogar das Pferd selbst zu lenken.

Vielleicht hatte er selbst Kinder in meinem Alter? Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, überlege nicht lange und stimme zu. Er beugt sich herunter, packt mich am Arm und hievt mich neben sich auf den Fahrersitz und los geht’s. Gibt mir auch gleich die Leine. Es war eine Einerleine, also nur ein Strang. Ich wusste vom Bauernhof meines Großvaters und auch vom Stöckelhof, wo wir Kinder manchmal zur Ernte oder zum Heu holen mitfahren durften, dass mit einer Leine schwerer zu lenken war als mit zwei, weil man bei letzteren nur rechts oder links zu ziehen brauchte, um dem Pferd die Richtung zu geben, während bei nur einer Leine diese immer erst über den Rücken des Pferdes hin- und hergeworfen werden musste. Aber das Pferd fand seinen Weg wohl ganz alleine.

Die Mutter lief nach draußen und konnte den Sohn nicht mehr finden

An den weiteren Verlauf habe ich keine Erinnerung mehr. Nur diese, dass der Russe mich wohlbehalten wieder zurückgebracht und ein Brot, das damals Mangelware war, geschenkt hat. Das Ganze hatte natürlich noch ein Nachspiel. Meine Mutter hatte mich wohl vom Wohnzimmerfenster aus beobachtet. Muss aber abgelenkt worden sein und hatte das Fenster eine Zeit lang verlassen. Als sie dann wieder hinausblickte, war ich verschwunden. Sie muss dann wohl hinausgelaufen sein, um mich zu suchen. Befragte Nachbarn, ob sie mich gesehen hätten und wo ich sein könnte. Einer der Nachbarn muss gesehen haben, dass ich mit einem Russen mitgefahren war, was er meiner Mutter dann auch sagte und sie damit in Angst und Schrecken versetzte. Dann weiß ich nur noch, dass meine Mutter fürchterlich geschrien hat und mich an sich zog und festhielt, lange, sehr lange.

Schlimmer aber als die Kriegs- und Nachkriegserlebnisse hat die Vertreibung aus der Heimat 1946 auf meine seelische Verfassung gewirkt.