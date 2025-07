Nichts ist, wie es scheint im Kunstforum Oberschönenfeld

Ab 1. August stellen Karen Irmer, Gabriele Lockstaedt und Christoph Franke ihre Werke im Kunstforum Oberschönenfeld aus. Unter dem Titel „Illusion“ hinterfragen die drei Kunstschaffenden unsere Vorstellung und Wahrnehmung von Landschaft.

Subjektive Darstellungen

In der Sonderausstellung ist nichts so, wie es zunächst scheint. Was ist real? Was ist Illusion? Die Fotografien, Videoinstallationen und Gemälde zeigen – scheinbar – Bäume, Wald und Wasser. Es sind jedoch subjektive Darstellungen, die nur auf den ersten Blick naturalistisch erscheinen und sich unterschiedlich mit der Natur auseinandersetzen.

Karen Irmers Arbeiten strahlen Ruhe und Langsamkeit aus, zugleich beinhalten ihre Motive etwas Unheimliches, Rätselhaftes. Mit ihren Fotografien und Videoarbeiten entlarvt sie Wahrnehmungsmuster. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Augsburg. Sie studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München bei dem Maler Sean Scully und erhielt 2005 den Kunstpreis des Bezirks Schwaben. Irmer zählt zu den anerkannten Stimmen der zeitgenössischen deutschen Fotografie- und Videokunst.

Mit ihren radikal abstrakten Bildern schafft Gabriele Lockstaedt beeindruckende Illusionen von Wald- und Wasserlandschaften, die sie mittels ihrer Technik aus Tapes, Pigmenten und Bindemitteln herstellt. Ihre Bilder vermitteln den Eindruck von neblig hellen Landschaften oder grünen und blauen Farbklängen, sind jedoch objektiv betrachtet vertikale Streifen und Pigmente. Die Landsbergerin lässt sich von der Natur, ihrer Atmosphäre und dem Farbspiel inspirieren. Lockstaedt studierte Kunst an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und erhielt zahlreiche Preise, wie 2018 den Ellinor-Holland-Kunstpreis.

Christoph Franke ist Fotograf und begegnet der Natur mit der Kamera. Ihn interessieren Gegensätze und surreale Motive, in denen Licht und Schatten sowie oben und unten die Perspektive des Betrachtenden verändern. Für seine Fotoserie „Tree-Crowns“ erhielt er mehrere Auszeichnungen, unter anderem 2018 den „Gold Winner“ bei den Tokyo International Foto Awards. 2020 installierte er erstmals Großfotos auf Mesh-Gewebe in Bäumen. Zwei dieser Großfotos sind in Oberschönenfeld zu sehen und verändern den Blick auf die dortigen Baumlandschaften.

Umfangreiches Begleitprogramm

Zur Sonderausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm: Sonntagsführungen bietet Bärbel Steinfeld am 31. August (15 bis 16 Uhr), 14. September (11 bis 12 Uhr), 28. September (1. bis 16 Uhr) und 12. Oktober (11 bis 12 Uhr) an. Der Kreative Kunstsommer für Kinder findet am Mittwoch, 3. September, von 10.30 bis 15.30 Uhr statt; eine telefonische Anmeldung ist bis 1. September möglich. Eine Kunstbegegnung mit Oda Bauersachs richtet sich am Sonntag, 21. September, von 15 bis 16.30 Uhr an Familien. Unter dem Titel Klassik trifft Kunst findet am Sonntag, 26. Oktober, ab 11 Uhr eine Matinee mit Ramon Boss statt. Der Eintritt inklusive einer Einführung beträgt hier 20 Euro; Tickets können telefonisch unter (08238) 3001-0 gebucht werden. Zum Abschluss der Ausstellung findet am 9. November von 15 bis 16 Uhr ein Künstlergespräch mit Rundgang statt.

Gabriele Lockstaedt, Naturschutz, 2025, Pigmente, Tape, Acryl auf Leinwand, 140 x 120 cm. Foto: Gabriele Lockstaedt

Die Ausstellung „Illusion“ wurde inspiriert von „Alles Fake? – Täuschend echt oder echt getäuscht“, der aktuellen Sonderausstellung des Museums Oberschönenfeld. (AZ)

Das ist die Ausstellung

Ausstellungszeitraum: 1. August bis 9. November 2025

Ort: Kunstforum Oberschönenfeld, Oberschönenfeld 4, 86459 Gessertshausen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr, montags geschlossen, an allen Feiertagen geöffnet

Internet: https://kunstforum.bezirk-schwaben.de

