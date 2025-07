Das leistet ein Förderverein für die Kirchengemeinde St. Vitus

Der Bau- und Förderverein St. Vitus Langweid hat sich zu einer besonderen Mitgliederversammlung getroffen. Neben den Berichten über die Aktivitäten des vergangenen Jahres wurde eine Rückschau auf die nunmehr 40-jährige Vereinsgeschichte gehalten. Der Förderverein konnte weiterhin schnell und unkompliziert für Projekte der katholischen Pfarrei St. Vitus hilfreich tätig sein. Im vergangenen Jahr waren Projekte in den Kindergärten und im Pfarrheim St. Vitus Schwerpunkte der Zuwendungen. Der umfassende Bericht des geschäftsführenden Vorsitzenden Heinrich Böckhorst zeigte auf, dass der Vereinszweck auch im Jahr 2024 tatkräftig vorangetrieben wurde. Besonders freute er sich, dass der beliebte St. Vitus-Kalender wieder realisiert werden konnte. Der Kalender ist das wichtigste Instrument zur Mittelgewinnung des Fördervereins. Aber auch der stabile Mitgliederstand von 113 Vereinsmitgliedern garantierte ein namhaftes Beitragsaufkommen.

Die für eine weiter Amtszeit bestätigte Vorstandschaft des Bau- und Fördervereins St. Vitus Langweid. Pfarrer Pater Piotr Kuzma, Christian Herfert, Anne-Marie Püschel, Christian Kopold, Heidrun Kilian, Gerhard Grojer, Heinrich Böckhorst, Jürgen Gilg und Gerhard Gilg (von links). Foto: Jochen Buchart

Böckhorst konnte auf eine erkleckliche Anzahl von kleineren und größeren unterstützten Projekten verweisen. So wurden verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen im Kindergarten Philipp Neri übernommen. Im Kindergarten St. Vitus wurde gemeinsam mit der Gemeinde Langweid die Anschaffung eines Sonnensegels getätigt. Der Garten rund um das Pfarrheim wurde mit drei Apfelbäumen aufgewertet.

Viele Projekte wären ohne den Langweider Förderverein nicht möglich

In Zeiten knapper Kassen wäre oftmals eine Finanzierung von kirchlichen Projekten ohne den Förderverein nicht möglich gewesen. Dies bekräftigten sowohl der Kirchenpfleger der Pfarrkirchenstiftung St. Vitus, Wolfgang Dirr, als auch der Verwaltungsleiter der Pfarrei, Stephan Kratzer. Pfarrer Pater Piotr Kuzma, von Amts wegen Vorsitzender des Fördervereins, unterstrich dies. „Als verantwortlicher Pfarrer bin ich sehr dankbar, mit dem Bau- und Förderverein St. Vitus einen starken Partner für schnelle und unkomplizierte Hilfe an der Seite zu haben“, betonte er.

Auch Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg, selbst Beisitzer des Fördervereins, zollte in seinen Grußworten Anerkennung für die geleistete Arbeit. Besonders hob er die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde hervor. „Schön, dass der Förderverein so wunderbar funktioniert“, fasste Gilg zusammen. Anne-Marie Püschel konnte als Kassenverwalterin auf eine solide finanzielle Struktur des Vereins verweisen.

Der Langweider Verein hilft Kirche, Pfarrheim und Kindergärten

Turnusgemäß stand die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Die Bestätigung des bisherigen Vorstands zeugt von großer Kontinuität in der Vereinsführung. Demzufolge ergibt sich auch für die nächsten zwei Jahre folgende Ämterverteilung: 1. Vorsitzender Pfarrer Pater Piotr Kuzma, Geschäftsführender Vorsitzender Heinrich Böckhorst, Kassenverwaltung Anne-Marie Püschel, Schriftführerin Heidrun Kilian, Beisitzer sind Jürgen Gilg, Christian Kopold und Gerhard Grojer, als Revisoren wirken Gerhard Gilg und Christian Herfert.

40 Jahre Vereinsgeschichte, dies nahm Heinrich Böckhorst zum Anlass für einen Rückblick. Ursprünglich zum Bau des Langweider Pfarrzentrums gegründet, wurde der Verein zur Förderung örtlicher kirchlicher Projekte fortgeführt. Sei es in der Pfarrkirche, im Pfarrheim oder in den kirchlichen Kindergärten - vielfach wurde bei Renovierungsmaßnahmen oder dringenden Anschaffungen ausgeholfen. Die nötigen Mittel wurden in Form verschiedenster Aktivitäten beschafft. Geblieben ist der beliebte St.-Vitus-Kalender, für das Jahr 2025 schon in der 20. Auflage. Pfarrer Pater Piotr Kuzma schloss in seinem Dank die zwischenzeitlich verstorbenen Gründungsmitglieder mit ein. (art)