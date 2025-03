Die nächste Mallorca-Party wird noch größer

3500 begeisterte Fans haben im vergangenen Jahr beim Mallorca Sommer Festival mit Stars wie Honk oder Ikke Hüftgold gefeiert. Angefangen hatte alles mit 1000 Gästen, die wegen der Corona-Pandemie auf Sitzbänken bleiben mussten. „Gablingen hat da mitgemacht, in Augsburg wäre das nie gegangen“, erzählt Hanno Schuster vom Organisationsteam des Veranstalters Vitamin B Group. Seitdem ist das Unternehmen aus Pommersfelden der Gemeinde im Landkreis Augsburg treu geblieben. Und das Festival ist weiter gewachsen. Jetzt, im fünften Jahr, wird die Party noch größer. 4000 Menschen können am Samstag, 28. Juni, ab 14 Uhr auf dem Gelände des SV Gablingen feiern. Die Veranstaltung ist jedes Mal ausverkauft. Und auch für dieses Jahr sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Warum ist Schlager so beliebt?

Die Partyschlagersängerin Isi Glück gastiert auch dieses Jahr wieder in Gablingen. Foto: Thomas Banneyer/dpa (Archivbild)

„Das Festival entstand in Zeiten, als man über Partyschlager noch die Nase rümpfte“, erinnert sich Hanno Schuster vom Organisationsteam des Veranstalters Vitamin B Group aus Pommersfelden. „Aber das hat sich inzwischen geändert.“ Das verpönte Chaos am Ballermann von Mallorca habe mit den Schlagerfans seiner Festivals nichts zu tun. Der Schlager habe sich in den vergangenen Jahren neu erfunden. Selbst ehemalige Rapstars wie Sido würden sich inzwischen in dem Genre versuchen. „Außerdem erkennen immer mehr Menschen, dass hinter Titeln wie „Bumsbar“ von Ikke Hüftgold reiner schwarzer Humor steckt“, erklärt Schuster. Der Titel sei gar nicht so gemeint. Dieses Wissen habe zu einer größeren Akzeptanz der teils eindeutigen und simplen Texte beigetragen, die oft mehr mitgegrölt als gesungen werden.

Ballermann-Star Ikke Hüftgold kommt wieder nach Gablingen. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Wie erfolgreich die Schlagerstars sind, erklärt Schuster auch mit diesem Beispiel: „In 24 Städten samt Europapark hatten wir nach sechs Wochen 180.000 Tickets verkauft - selbst in Tübingen.“ In den Verwaltungen säßen teils jüngere Leute, das helfe so einem Schlagerfestival. Außerdem: Bei jedem Volksfest liefe die gleiche Musik, sie habe dann nur nicht den Titel Schlager. Andere Genres seien vielleicht auch gefragt. Doch bekannte Bands aus den 1980er Jahren wie Alphaville oder die Münchner Freiheit seien viel teurer, die Bühnentechnik noch aufwendiger. Ein Auftritt der jungen Rapperin Paula Hartmann könne bis zu 380.000 Euro kosten, Rapper Ski Aggu liege bei rund 180.000 Euro und Apache 207 bekomme eine halbe Million. „4000 Besucherinnen und Besucher reichen dafür nicht“, sagt der Party-Experte.

Die Agentur Vitamin B dagegen steht hinter dem Partyschlager-Konzept. „Wir mögen das und bieten sehr viele Auftritte. Das wiederum honoriert die Szene mit Icke Hüftgold, Isi Glück, Tobee oder Julian Sommer.“ Neu mit dabei ist in diesem Jahr der aus diversen RTL-Formaten bekannte Calvin Kleinen und die Newcomerin Malin Brown. Zum Festival gehöre auch eine moderne Bühnenpräsentation mit großer Feuershow, Lasertechnik und gewaltigen LED-Videowänden. Das hätten die vielen Fans und ihre Stars auch verdient.

Der Aufwand dahinter ist gewaltig. Mit mehreren 40 Tonnern rollen Bühnentechnik, WC-Anlagen und die Bars an. Dazu kommt ein Sicherheitskonzept, das vom Bahnhof bis zum Festivalgelände reicht. Parkplätze gibt es vor Ort nicht. Die Fans werden gebeten, per Zug anzureisen. Zusätzliche Stromaggregate, Bodenbrücken - falls es regnet können darüber schwere Fahrzeuge fahren, ohne den Boden zu beschädigen - und Mülleimer, alles bringt der Veranstalter mit. Rechnen würde sich der große Aufwand nicht mal mit 4000 verkauften Tickets. „Das geht nur über den Gastro-Bereich. Seit der Corona-Pandemie wird ja alles teurer, jedes Jahr. Oft ist das gar nicht gerechtfertigt“, erklärt Schuster.

Der Bierpreis von 2024 wird in Gablingen nicht erhöht

Am Bierpreis von 2024 werde sich dennoch nichts ändern. „Unsere Gäste haben Unwetter mitgemacht und Corona, die sind toll.“ Die meisten Fans ins stammen übrigens aus Stadt und Landkreis Augsburg sowie der näheren Umgebung bis ins Allgäu. Auch aus Salzburg, Berlin und Hannover reisen einige an. Die Stars auf der Bühne werden von der Region vermutlich nicht viel sehen. „Alle haben mindestens zwei, wenn nicht drei Auftritte am Tag. Die tun sich zusammen und fliegen“, erzählt Schuster. Zum Mallorca Summer Festival nach Sonthofen seien 2024 alle Sängerinnen und Sänger eingeflogen.

Info: Tickets für das Mallorca Summer Festival gibt es bei allen gängigen Ticket-Portalen. Die Veranstaltung ist erst ab 18 Jahren. Parkplätze gibt es nicht, der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem per Zug. Einlass ist ab 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr.