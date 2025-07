Wenn Träume fliegen lernen

Mit dem Musical „Lebe deinen Traum“ widmete sich die Sing- und Musikschule Gersthofen gemeinsam mit dem Dance Center No 1 am vergangenen Wochenende in einer Doppelvorstellung der Luftfahrtgeschichte der Region – und brachte damit ein besonderes Bühnenprojekt erneut zur Aufführung. In der vollen Stadthalle erlebte das Publikum eine musikalische Reise in die Anfangsjahre der Ballonfahrt. Über 100 Mitwirkende erzählten die Geschichten dreier Pioniere: Salomon Idler, Baron Lüttgendorf und Madame Bittorf.

Icon Vergrößern Mehr als 100 Mitwirkende erzählen die Geschichte dreier Luftfahrtpioniere. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Mehr als 100 Mitwirkende erzählen die Geschichte dreier Luftfahrtpioniere. Foto: Andreas Lode

Ursprünglich zum 50-jährigen Stadtjubiläum entwickelt, wurde diese Produktion mit großem personellem Aufwand nochmals sehr erfolgreich unter der Regie von Susi Kraus in Szene gesetzt, die auch verantwortlich für Texte und Kostüme war. Bekannte Musicalmelodien wurden mit eigens verfassten Texten verbunden und von zahlreichen Sängerinnen und Sängern sowie instrumental vom Akkordeonorchester und der Big Band der Musikschule Gersthofen und der Leitung von Stefanie Saule wunderbar realisiert.

So kam das Musical beim Gersthofer Publikum an

Tänzer und Tänzerinnen des Dance Center No 1 unter der Choreografie von István Németh überzeugten mit Präzision und stilistischer Variabilität und ergänzten das Geschehen auf der Bühne mit lebendigen Bildern. Auch die Kostüme trugen zur stimmigen Atmosphäre bei und unterstützten das Eintauchen in die Zeit der historischen Figuren.

Icon Vergrößern Die Sing- und Musikschule Gersthofen präsentierte gemeinsam mit dem Dance Center No 1 das Musical in der Gersthofer Stadthalle. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Die Sing- und Musikschule Gersthofen präsentierte gemeinsam mit dem Dance Center No 1 das Musical in der Gersthofer Stadthalle. Foto: Andreas Lode

Das Publikum war begeistert und honorierte mit lang anhaltendem Applaus. Als Familienmusical angelegt, schlug „Lebe deinen Traum“ eine Brücke zwischen lokalhistorischer Erinnerung und gegenwärtiger Inspiration. Die Begeisterung des Publikums sprach für sich: Diese Produktion mag aus der Region stammen – ihr Thema aber ist universell. „Lebe deinen Traum“ feierte die Pionierleistungen vergangener Jahrhunderte – und erinnerte zugleich daran, dass große Träume auch heute Mut brauchen. (AZ)