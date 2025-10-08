Das neue Parkcafé wird zum Ort der Begegnung im Hallenbad Gersthofen

Als „echten Gewinn für unsere Stadt und für alle Schwimmbad-Besucher“ hat Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle das Parkcafé im Hallenbad Gersthofen bezeichnet. Die neue Pächterin Daniela Strizrep begrüßte er nun mit einem Blumenstrauß.

Nicht nur die Sportstätte ist modernisiert, auch das Parkcafé erstrahlt nach umfassender Umgestaltung des ehemaligen Kiosks nun in neuem Glanz. Es bietet eine gemütliche Atmosphäre zum Verweilen – drinnen wie draußen, denn erstmalig können Gäste auch auf der sonnigen Terrasse sitzen. Wörle weiter: „Es ist schön zu sehen, wie aus einem einfachen Kiosk ein Ort der Begegnung geworden ist.“

Das kulinarische Angebot bietet neben den beliebten Schwimmbad-Pommes ein breites Sortiment an Speisen und Getränken, darunter hausgemachte Kuchen, Eis und ein spezielles Frühstücksangebot für Frühschwimmer.

„Die ersten Tage liefen sehr gut“

Strizrep freut sich über den gelungenen Start: „Die ersten Tage liefen sehr gut. Die Gersthofer freuen sich, dass es endlich wieder ein Café gibt. Besonders bei schönem Wetter ist die Terrasse ein beliebter Treffpunkt, denn hier kann man direkt in den Nogent-Park schauen und sich bei einem Kaffee entspannen.“

Die Öffnungszeiten des Parkcafés sind an jene des Hallenbads angelehnt: dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 21 Uhr sowie donnerstags von 7 bis 21 Uhr. An Samstagen ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet und an Sonntagen von 8 bis mindestens 12 Uhr. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!