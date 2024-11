Wintermärchen 2024 in Gersthofen: Das Programm im Überblick

Das Gersthofer Wintermärchen hält auch dieses Jahr wieder mit einem prächtigen Tannenbaum und der malerischen Stockerbahn Einzug auf dem Rathausplatz. Ein umfassendes Programm voller festlicher Ereignisse und Attraktionen erwartet Besucherinnen und Besucher in dieser zauberhaften Jahreszeit. Hier eine Übersicht:

Programm Gersthofer Wintermärchen

22.11. 18:00 Uhr: Little Magic´s „Dico Fever“ 22.11. 18:00 Uhr: Max Stadler- finest live music 23.11. 18.00 Uhr: Max Stadler- finest live music 24.11.: Geschlossen 27.11. 17:00 Uhr: After Work mit DJ Franky 28.11. 18:00 Uhr: Eröffnung Wintermärchen mit Erster Bürgermeister Micheal Wörle; Musik: Bianca Marie 29.11. 16:30 Uhr: Tanzschule Dane Emotion 29.11. 18:30 Uhr: Stadtkapelle 30.11 18:30 Uhr: Pete Louis 1.12. 18:00 Uhr: Max Stadler finest live music 4.12. 17:00 Uhr: After Work mit DJ Franky - Italy Night 5.12. 18:00 Uhr: Max Stadler finest live music 5.12. 16:00 Uhr: Kasperle 6.12. 18:30 Uhr: Bene Armanio - Solokünstler 7.12. 18:30 Uhr: Mensch Mayer 8.12. 18:00 Uhr: Max Stadler - finest live music 11.12. 17-20 Uhr: After Work mit DJ Franky - Back to the 90 12.12. 18:00 Uhr: May Stadler- finest live music 12.12. 16:00 Uhr: Kasperle 13.12. 18:30 Uhr: Cloudberries 14.12. 18:30 Uhr: Pete Louis 15.12. 18:00 Uhr: Max Stadler - finest live music 18.12. 17-20 Uhr: After Work mit DJ Franky- Schlagerboom 19.12. 18:00 Uhr: Max Stadler - finest live music 19.12. 16:00 Uhr: Kasperle besucht das Wintermärchen 20.12. 18:00 Uhr: Bene Armanio - Solokünstler 21.12. 18:30 Uhr: Mensch Mayer 22.12. 18:00 Uhr: Max Stadler 23.12 18:00 Uhr: Domenic Salerno & Band 24.12: Geschlossen 25.12: Geschlossen 26.12. 18:00 Uhr: Max Stadler 27.12. 18:30 Uhr: Gerry Fried Big Band 28.12. 18:30 Uhr: Bene Armanio - Solokünstler 29.12. 18:00 Uhr: Max Stadler - finest live music 30.12. 18:30 Uhr: Horizont & Friends Änderungen vorbehalten.