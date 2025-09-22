„Die Sparmaßnahmen allein sind für die Neubaustrecke nicht so dramatisch“

Der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hat die Gelegenheit der Nominierung seines CSU-Parteikollegen Martin Sailer zum Landrats-Kandidaten genutzt, um die Neuigkeiten rund um die Finanzierung der geplanten Bahnprojekte in der Region nochmals einzuordnen. Seiner Ansicht nach könnte es sein, dass der Neubau der Bahnstrecke Ulm - Augsburg gar nicht von den aktuellen Sparabsichten betroffen ist. Doch gibt der Grund dafür wirklich einen Anlass zur Hoffnung?
Landkreis Augsburg
