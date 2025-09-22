Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Das sagt der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz zu den Chancen der Neubaustrecke Ulm - Augsburg

Landkreis Augsburg

„Die Sparmaßnahmen allein sind für die Neubaustrecke nicht so dramatisch“

Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz erklärt, warum der Neubau der Bahnstrecke vielleicht nicht von den Sparplänen betroffen ist.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Was bedeuten die Sparpläne der Bundesregierung für den Bau der Neubaustrecke Ulm - Augsburg? Der Bundestgsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) ordnet ein.
    Was bedeuten die Sparpläne der Bundesregierung für den Bau der Neubaustrecke Ulm - Augsburg? Der Bundestgsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) ordnet ein. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

    Der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hat die Gelegenheit der Nominierung seines CSU-Parteikollegen Martin Sailer zum Landrats-Kandidaten genutzt, um die Neuigkeiten rund um die Finanzierung der geplanten Bahnprojekte in der Region nochmals einzuordnen. Seiner Ansicht nach könnte es sein, dass der Neubau der Bahnstrecke Ulm - Augsburg gar nicht von den aktuellen Sparabsichten betroffen ist. Doch gibt der Grund dafür wirklich einen Anlass zur Hoffnung?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden