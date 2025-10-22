Das lange Warten auf einen Glasfaseranschluss

„Unser Ausbaupartner vor Ort hat uns mitgeteilt, dass der Eigentümer der Immobilie nicht erreicht werden konnte“, heißt es in der jüngsten E-Mail, die die Telekom im September an eine Meitinger Familie geschickt hat. Kopfschütteln folgt und das totale Unverständnis darüber, warum man sich seit Dezember 2023 – also seit fast zwei Jahren – mit dem Glasfaserdrama auseinandersetzen muss. Begonnen hat damals alles mit einem Vertragsabschluss. Dann passierte knapp ein Jahr nichts.

Im vergangenen Jahr gab es in vielen Einfahrten und Innenhöfen in Meitingen Baustellen wie diese. Unabhängig davon, wie schnell Glasfaser dann ins Haus verlegt werden konnte, dauerte es oft monatelang bis die Oberflächen wiederhergestellt wurden. Foto: Steffi Brand

Im November 2024 begann die nächste Phase der Glasfaser-Odyssee: Der Hausanschluss sollte verlegt werden. Das scheiterte am 20. November 2024 sowie am 20. Februar, am 7. April, am 5. Mai und am 9. Juli 2025. Dann lässt sich in der Dokumentation der Meitinger Familie, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, nachlesen, dass die Telekom den Ausbau abgebrochen habe – „auf Wunsch des Eigentümers“, heißt es in der dazugehörigen E-Mail. Doch die Familie ist Eigentümer und gewünscht hat sie sich einen Glasfaseranschluss.

Bekommen hat sie diesen nicht. Stattdessen gab es unzählig viele Termine, an denen nichts passiert ist. Doch wer ist schuld? Die Telekom, die den Anschluss für den Anbieter 1 & 1 bereitstellen sollte, damit der Vertrag eingehalten werden kann, verweist in standardisierten E-Mails an die Meitinger Familie auf die Firma Fiber Experts Deutschland.

Diese Firma wiederum beauftrage Unternehmen, die Glasfaser verlegen sollen. So skizziert Thomas Köhle vom Bauamt der Marktgemeinde Meitingen das theoretische Prozedere. Doch spätestens dann, wenn Glasfaser verlegt werden soll, hapert es mit der praktischen Umsetzung.

„Seit zwei Jahren wird das Thema an die Wand gefahren.“ Thomas Köhle, vom Meitinger Bauamt

Oder anders ausgedrückt: Wenn die Glasfaserverlegung nicht auf Anhieb funktioniert, dann hinterlassen die Bautrupps nicht selten wochen- und monatelang offene Löcher in Innenhöfen oder auf Gehwegen. Mit diesen Folgen der mangelhaften Glasfaserverlegung kämpft auch die Marktgemeinde. Die Mangelstellen, die ausgemerzt werden sollten, sind im ganzen Ort gekennzeichnet. Köhles Forderung diesbezüglich: „Die Verantwortlichen sollen sich endlich um ihr Produkt kümmern. Seit zwei Jahren wird das Thema an die Wand gefahren.“

Auch im öffentlichen Straßenraum, wie hier in der Eichendorffstraße, sind Mangelstellen unübersehbar. Foto: Steffi Brand

Und was sagt die Telekom, die Ansprechpartner der Gemeinde zu diesem Thema ist? Konfrontiert mit der Aussage, dass es im Ort seit einem Jahr „offene“ Asphaltstellen gibt, die nicht repariert werden, gibt es diese Erklärung von Telekom-Pressesprecher Markus Jodl: Die restlichen Hausanschlüsse würden sukzessive hergestellt. Wann genau alle fertiggestellt sind, sei schwer zu beantworten, weil individuelle Abstimmungen mit dem jeweiligen Haus-Eigentümer getroffen werden müssten.

Jodl stellt jedoch ein Ende der unerledigten Asphaltarbeiten in Aussicht: „Nachdem die Längstrassen fertiggestellt sind, erfolgt nun im Anschluss das Verschließen der Oberflächen, die im Rahmen des Ausbaus geöffnet worden sind. Vor der Frostphase wird das erledigt sein.“

2023 sollten Meitingen und Herbertshofen erschlossen sein

Auf die Frage, wie der aktuelle Fahrplan der Telekom aussehe, erklärt Jodl Folgendes: „Aktuell befindet sich der Hauptort Meitingen und der Ortsteil Herbertshofen im Ausbau. Die Längstrassen sind nahezu fertig, gebaut werden müssen jetzt noch Hausanschlüsse.“

Die anderen Ausbau-Tranchen, die einst für den Glasfaserausbau in Meitingen festgelegt wurden – Randgebiete, der Norden und der Westen – seien in Planung, allerdings gebe es noch keinen konkreten Starttermin. Ursprünglich war der Glasfaser-Fahrplan so abgestimmt, dass 2023 Meitingen und Herbertshofen erschlossen werden hätten sollen. 2026 sollten die Nordfeldsiedlung, Waltershofen und Ostendorf sowie 2027 die Ortsteile Erlingen und Langenreichen folgen.

Ist eine der Firmen, die in Meitingen tätig ist, insolvent?

Laut Telekom-Pressestelle sieht der Status Quo derzeit so aus: Von den 2.133 Adressen im aktuellen Ausbaugebiet hätten mehr als 70 Prozent einen Hausanschluss beauftragt. Dreiviertel der beauftragten Hausanschlüsse seien bereits gebaut, der Rest folgt sukzessive. Ob die Firmen, die mit der Kabelverlegung im Ort beauftragt wurden, insolvent sind und Fiber Experts Deutschland die nächsten in der Reihe sind – eine Annahme, die sich bei Privatpersonen und der Marktgemeinde als Meinung manifestiert hat – kann Jodl nicht bestätigen.

Alexandra Rengers, Marketing-Leiterin der Firma Fiber Experts erklärt auf Rückfrage: Die Firma EBC (die von Fiber Experts beauftragt worden war) habe Insolvenz angemeldet. Jedoch konnte die Firma den Tiefbau vorher abschließen. Zudem erklärt sie: Fiber Experts ist weiterhin von der Telekom beauftragt und wird die Projekte in Meitingen und Herbertshofen beenden, „indem wir die noch fehlenden Hausanschlüsse herstellen“.